London ne može da sklapa trgovinske sporazume van EU pre 2020.

Evropski ministri su u ponedeljak dali mandat glavnom pregovaraču Brisela o bregzitu da započne pregovore o prelaznom periodu odnosa EU i Velike Britanije. Evropski stav je da London do kraja prelaznog perioda, decembra 2020. mora poštovati sve evropske norme i zakone i da u tom periodu ne smije sklapati nikakve trgovinske sporazume sa trećom stranom.

Jedno je biti punopravna evropska članica a drugo treća zemlja, pa bila to i Velika Britanija, poruka je koju od početka razvoda Londona i Brisela svojim britanskim kolegama upućuju evropski zvaničnici.

Slična poruka je poslata i sada - prelazni period, čiji kraj planira EU, je samo to: vrijeme prilagodjavanja na novo stanje, period koji može da traje samo do kraja 2020. kada se očekuje da Britanci poštuju sve postojeće evropske zakone i sporazume, bez mogućnosti da na njih utiču ili predlažu nove. Zašto? Zato što su zemlja koja odlazi.

"Kada neko ode, on je otišao. Ovo je samo prelazni period koji bi trebalo, koliko je to moguće, olakšati i Velikoj Britaniji i EU da se naviknu na novu situaciju", smatra švedska ministarka za evropske poslove, An Linde.

"Ako demokratski odlučite da odete, pa i iz procesa odlučivanja, tada ste otišli...i iz procesa odlučivanja", poručuje italijanski podsekretar za evropske poslove, Sandro Gozi.

Čini se što su u Londonu neodlučniji da u konkretan dogovor pretvore politička obećanja, poput onog o "bezbolnom rješenju za granicu izmedju dvije Irske", to su u Briselu sigurniji u svoju poziciju, i kada se radi o prelaznom periodu.

"Evropske pozicija je jasna. Prelazni period će da traje 21 mjesec, do 31. decembra 2020. Za to vrijeme će svi evropski zakoni da važe i za Veliku Britaniju. Razlog je jednostavan: tokom tog prelaznog perioda Britanija će da bude dio zajedničkog tržišta i imaće sve ekonomske dobiti od toga. Zato će morati da poštuje i sva evropska pravila", objašnjava glavni evropski pregovarač Mišel Barnije.

Uz ovo, tokom prelaznog perioda London neće moći da sklapa trgovinske sporazume sa trećim zemljama jer će se, iako odlazi, morati da ponaša kao i svi ostali koji ustvaruju korist od evropskog članstva.