Kurc: Da se prekinu pregovori EU sa Turskom

Ministri vanjskih poslova EU, okupljeni na neformalnom sastanku u Estoniji, složili su se da treba pojačati ekonomske sankcije Sjevernoj Koreji. Uz ovo, ponovo se čula inicijativa šefa austrijske diplomatije da se otkažu pregovori o prijemu Turske u EU, inicijativa koju Austrija namjerava da stavi na dnevni red na oktobarskom skupu šefova država ili vlada EU.

U Talinu nije bilo teško postići saglasnost medju ministrima vanjskih poslova oko novih, još oštrijih ekonomskih sankcija Sjevernoj Koreji.

"Dogovorili smo da podržimo Savjet bezbjednosti u preduzimanju dodatnih mjera, ekonomskih sankcija Sjevernoj Koreji, te smo odlučili da preduzmemo mjere kako bi treće zemlje u potpunosti primjenile odluku kakvu donese Savjet bezbjednosti", izjavila je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

Uz ovo, sa ministarskog skupa je poručeno da će, bez obzira na UN mjere prema Sjevernoj Koreji, EU donijeti odluku o dodatnim mjerama prema toj zemlji.

Inače, kada je riječ o čini se nikad turbulentnijim odnosima EU i Turske, sa evropske strane su sve glasniji pozivi da se u potpunosti prekine proces pridruživanja Ankare.

"Ja sam za to da se pregovori sa Turskom prekinu. Sretan sam da i njemački zvaničnici počinju da mijenjaju mišljenje i nadam se da ćemo vrlo brzo to da okončamo. Posvetio sam se tome da se pred-pristupna pomoć Turskoj stavi pod lupu i da ne odlazi tamo automatski. EU je u svom budžetu planirala da do 2020. Turskoj da 4,4 milijarde eura i ja sam jasno protiv toga. Otkazivanje pregovora sa Turskom znači i to da mi nismo dužni da damo taj novac", odlučan je ministar vanjskih poslova Austrije Sebastijan Kurc.

Austrijski ministar je najavio da će se ovo pitanje naći i na oktobarskom samitu EU i izrazio nadu da će šefovi država ili vlada podržati inicijativu otkazivanja pregovora sa Ankarom. Za očekivati je da će se na tom skupu čuti i mišljenja kako su odnosi sa Turskom sve prije nego jednostavni. Zahvaljujući sporazumu sa Ankarom, talas izbjeglica iz tog pravca je pao za 97 posto, dok mnoge evropske članice strateško partnerstvo sa Ankarom na rješavanju bliskoistočne krize smatraju nezamjenjivim.