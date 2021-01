U Srbiji najavljena intenzivnija vakcinacija od sledeće nedelje

U Srbiji je ukupno registrovano 371.216 zaraženih koronavirusom, a od marta je od Kovida 19 umrlo 3.730 ljudi.

U toku je vakcinacija, a dostupne su tri vakcine: Fajzer/Bajontek, Sputnjik V i kineska vakcina Sinofarm koja još čeka na upotrebnu dozvolu.

Državni sekretar u ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da je do subote uveče vakcinisano 22 hiljade ljudi, a da se preko portala e-uprava 280 hiljada građana prijavilo za vakcinaciju.

On je za RTS najavio da se očekuje da Agencija za lekove odobri kinesku vakcinu koja je u subotu pristigla u Srbiju i da se u narednim danima prošire populacione grupe za vakcinaciju.

Đerlek je rekao da u ponedeljak stiže još 20 hiljada doza Fajzerove vakcine, a tokom nedelje još 250 hiljada doza vakcine Sputnjik V.

Najavio je da će od ponedeljka početi vakcinacija i van domova zdravlja, na vakcinalnim punktovima širom zemlje, od kojih će jedan biti i na Beogradskom sajmu, i da je cilj da se vakciniše od "50 do 100 ljudi na sat".

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da brža vakcinacija pruža bolju zaštitu od novog soja koronavirusa koji se pojavio na Zapadu.

On je za TV Pink rekao da, iako u Srbiji postoji trend pada novozaraženih, nije isključeno da situacija bude kao na Zapadu ako se pojavi soj koji tamo postoji, te da zaštita zavisi od brzine imunizacije.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je, u trenutku kada počinje masovna imunizacija stanovništva, vreme da se razmišlja o popuštanju mera, o čemu je razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Srbije i privrednika, prenosi Fonet.

On smatra da, s obzirom na to da je počela imunizacija, radno vreme može da se produži do 22 sata.

"Video sam da lekari iz Kriznog štaba prelažu da se mere ne popuštaju do kraja januara. Oni za to imaju svoje argumente, kao i mi svoje, i razgovaraćemo. U svakom slučaju očekujem da se od 1. februara radi do 22 sata, a borićemo se da se to dogodi i ranije", kazao je Vesić.