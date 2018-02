Kotor kandidat za najbolju evropsku destinaciju

Crnogorski grad Kotor nominovan je za najbolju evropsku destinaciju. Jedan od najposjećenijih portala posvećenih destinacijama i nominacija European Best Destination, svrstao je Kotor uz rame sa Parizom, Ženevom, Milanom, Drezdenom, Atinom, Bečom, Amsterdamom i mnogim drugim evropskim gradovima, pa su u Turističkoj organizaciji grada uvjereni da će to, bez obzira na plasman, imati izuzetne promotivne efekte za njihov grad.

Jedan od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva, crnogorski grad Kotor, nalazi se među kandidatima za titulu najbolje evropske destinacije.

Takmičenje organizuje European Best Destinations sa sjedištem u Briselu, koja se bavi razvojem i promocijom kulture i turizma u Evropi.

Pored Kotora, u trci za najbolju evropsku destinaciju u ovoj godini su Atina, Prag, Zadar, Amsterdam, Brisel, Pariz, Novi Sad, Berlin, Plovdiv, Beč, Edinburg, Madrid, Rim, Barselona, Nikozija, Azor, Nant, London i Milano. Titulu iz 2015. godine brani francuski grad Bordo.

„Ako ste zaljubljenik prirode, umjetnosti, istorije i želite znati više o bogatoj kulturnoj baštini i običajima, posjetite grad Kotor koji se nalazi u zvanično jednom od najljepših zaliva na svijetu“, piše, između ostalog, na svojim stranicama European Best Destinations.

U Turističkoj organizaciji Kotora činjenicu da se njihov grad nalazi u trci za prestižno priznanje, vide kao veliku šansu.

„Ova nominacija je veoma važna za nas, znači nam potvrdu da se Kotor u turističkom smislu razvija na pravi način i biva sve više prepoznat kao nezaobilazna destinacija. To ujedno znači da i TO Kotor svojim promotivnim aktivnostima doprinosi pozicioniranju Kotora na mapi najboljih svjetskih i evropskih destinacija, što nam daje vjetar u leđa da nastavimo tim stopama“, kazala je Dragana Samardžić, menadžer za promociju u TO Kotor.

Glasanje za najbolju evropsku destinaciju traje do 10. februara. U TO Kotor ističu da je i sama nominacija veliko priznanje.

„Nadamo se tituli najbolje evropske destinacije, ali svakako smatramo da je i sama nominacija izuzetno priznanje. Ova nominacija ima izuzetan promotivni značaj. Veliki broj svjetskih medija prati ovaj događaj i Kotor će zahvaljujući nominaciji biti u fokusu najvećih svjetskih medija, posebno turističkih, što doprinosi publicitetu. Grad koji odnese titulu najbolje evropske destinacije će svakako osjetiti benefite kroz veći turistički promet, što su nam potvrdili prethodni gradovi koji su osvojili ovu titulu“, istakla je Samardžić.

Pobjednik takmičenja i destinacije sa najviše osvojenih glasova biće posebno promovisane tokom čitave godine milionima čitalaca i potencijalnih putnika kao najbolje evropske turističke destinacije za ovu godinu.