Kosovo: Mediji da budu oprezni u izeštavanju o ekstremizmu

Mediji imaju presudnu ulogu u sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizma, ali o odgovornost jer neprofesionalnim izveštavanjem mogu dovesti do ozbiljnih posledica i negativnih efekata, zaključeno je na konferenciji "Uloga medija u suzbijanju nasilnog ekstremizma", koja je odžana u Prištini.

Sa te konferencije je poručeno da prilikom izveštavanja treba izbegavati zapaljive sadržaje, koristiti činjenice i poznavati odgovarajuću terminologiju koja se odnosi na nasilni ekstremizam.

Šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu, smatra da je uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstemizma ključna, jer mediji imaju, kako je kazao mogućnost da podignu društveni dijalog o ovoj temi, ali po njegovim rečima, uloga medija može biti i kontrapoduktivna, posebno ako se ne upotrebljava odgovarajuća terminologija.

"Ono što mi tražimo od vas je da radite svoj posao. Napori medija u određenim okolnostima mogu da budu i kontraproduktivni. Upotreba termina poput, 'ekstremista', 'Islamista', 'terorista', kao i preterivanje u izveštavanju i generalizacija tema i problema, može da služi tome da se antagonizuje zajedinica. Zapravo može imati sasvim suprotan efekat od onog koji želimo“, rekao je Bratu.

Nacionalni koordinator u pružanju informacija o ekstremizmu i radikalizmu Fuštica Ljuljzim kazao da je Kosovo poslednjih godina aktivno radilo na suzbijanju ove pojave, posebno kada su u pitanju mladi koji su vrbovani da učestvuju na stranim ratištima. On je podsetio da je Kosovo usvojilo strategiju za borbu protiv ovog globalnog problema, isticuci i ulogu medija u toj strategiji.

"Pozivam medije da budu ravnopravni partneri u ovom poduhvatu, bez njih primena strategije ne bi bila moguća", kazao je Fuštica Ljuljzim.

Imer Muškoljaj, predsedavajući saveta za štampu Kosova, kaže da poslednjih godina nije bilo lako izveštavati u domenu nasilnog ekstremizma, jer je to kako je kazao relativno nova pojava u kosovskom društvu.

"Naravno znali smo da negde u svetu postoji ekstremizam i pročitali smo šta se dešava, ali albanski, srpski i svi drugi novinari na Kosovu odjednom su trebali da se bave i ekstremizmom i za njih je to problematično. Prvo što nisu znali je šta je ekstremizam, u smislu da li je to neki novi pojam i ako je tako onda na koji način ćemo da se bavimo njime. Najviše problema je bilo oko terminologije i mislim da je to problem koji nije rešen. Bilo je i senzacionalizma, mediji se nisu bavili suštinom problema već su samo davali senzacionalne naslove", kazao je Muškoljaj.

Konferenciju "Uloga medija u suzbijanju nasilnog ekstremizma" organizovala je misija OEBS-a. Na konferenciji je predstavljen vodič za izveštavanje o nasilnom ekstremizmu koji se satoji od pet tačaka i on će biti dostavljen svim novinarskim udruženjima na Kosovu.