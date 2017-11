Kongresmen Eliot Engel ponavlja da će SAD biti uz Kosovo

Američki kogresmen Eliot Engel rekao je u Prištini da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Kosovo na svim poljima, kao i u procesu dijaloga Beogradа i Prištine. Engel je poručio da je demarkacija granice sa Crnom Gorom veoma važno pitanje koja mora da bude rešeno.

Premijer Kosova Rsamuš Haradinaj i američki kongresmen Eliot Engel položili su vence na spomen ploču jevrejskim žrtvama tokom drugog svetskog rata. Zatim je održana i svečana sednice Vlade u čast američkog kongresmena, nakon koje je na konferenciji za novinare kongresmen Engel kazao da će Amerika uvek podržavati Kosovo. On se osvrnuo i na zahtev premijera Kosova da Sjedinjene Američke Države budu uključene u process dijaloga Beograda i Prištine, rekavši da je "premijer Haradinaj više puta ponovio da bi se osećao sigurnije kada bi u razgovore u Briselu bile uključene i Sjedinjene Američke Države".

"Razgovori u Briselu su veoma važni, ali je bitno imati i jedan vremenski rok kako bi se Kosovo moglo priključiti Evropskoj uniji i NATO-u. Sada imamo jednu novu vladu u Americi koja nema još godinu dana i koja je rešavala neka pitanja tamo. Ali kada se budem vratio nastojaću da radim na tome da Amerika bude prisutna na Blakanu i na Kosovu", rekao je Engel.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je Kosovo postalo demokratska zemlja koja obećava, ali da mu je još uvek potrebna pomoć SAD-a. On se osvrnuo i na drugi krug lokalnih izbora na Kosovu održanih u nedelju.

“Bila je velika čast da juče u drugom krugu izbora budete svedok da na Kosovu vlada demokratija koja obećava. Kosovo ima još otvorenih tema ali smo se opredelili za evroatlansko pitanje. Mi tražimo pomoć Amerike za sve otvorene teme po pitanju Kosova, kao što je unapređenje demokratije, reda i zakona, borba protiv kriminala i korupcije, za jedno slobodno Kosovo za sve građane", rekao je Haradinaj.

Na pitanje novinara o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom Engel je kazao da je to jedno od pitanja koje se mora rešiti.

“Mislim da je demarkacija važno pitanje i jedno od pitanja koje treba da se reši, a što se pre reši to će biti bolje. Naravno to pitanje, nije jedino ima i drugih pitanja. Ja sam protiv zadržavanja Kosova zbog ovog pitanja, ali mislim da to treba da se reši”, kazao je Engel.

Premijer Kosova i američki kongresmen razmenili su i poklone tokom konferencije za novinare. Haradinaj je kongresmenu Engelu predao poštansku markicu sa njegovim likom koja se od danas koristi u pošti Kosova, dok je američki kongresmen Haradinaju uručio zastavu SAD-a koja je 4. jula ove godine na dan nezavisnosti Amerike bila istaknuta na zgradi američkog kongresa.