Kon: Očekivan kraj epidemije oko 10. i 12. nedelje

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je utisak da korona virus slabi na osnovu sve većeg broja blagih i asimptomatskih slučajeva, a da se kraj epidemije može očekivati između 10. i 12. nedelje.



Upitan da li može da se kaže da se očekuje kraj epidemije, on je rekao da se može reći da se približava kraj kada budemo izašli iz osme nedelje.



"Od desete do 12. nedelje može se očekivati da nema epidemije, ali je sve manje verovatno da će virus nestati i njegovo prisustvo će se pratiti i tokom leta, tokom toplijih dana, ali neće biti epidemije", rekao je Kon za RTS.

On je naveo da opasnost u ovoj, sedmoj nedelji epidemije, može da bude ulazak virusa u neke kolektive, zdravstvene ili socijalne, te da se mora voditi računa da nas "tako nešto ne iznenadi" i da svi koji počinju da rade moraju da poštuju mere zaštite.



Govoreći o ukidanju vanrednog stanja, on je rekao da se može očekivati da se posle izvesnih praznika potpuno ukine vanredno stanje.



"Pre toga je manje verovatno, mada nije nemoguće, ali će epidemija još trajati", rekao je Kon.



On je naveo da ne treba da postoji strah kod jednog dela javnosti od naglog uvođenja redovnog života.



"Moramo se vratiti u život, imaćemo prelazni period, sve će to proći", rekao je Kon.