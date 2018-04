Zaoštrava se trgovinski spor SAD i Kine

Kina je najavila planove za uvođenje tarifa vrednih 50 milijardi dolara na američke proizvode, kao odgovor na sličan paket mera Sjedinjenih Država. Izgledi mogućeg trgovinskog rata zabrinuli su berzanske investitore.

Najavljene kineske mere, ukoliko budu realizovane, povisiće tarife za 25 odsto na 106 američkih proizvoda, uključujući soju, avione i automobile.

Predsednik Donald Tramp saopštio je da će uvesti dodatne tarife na proizvode iz Kine u vrednosti od 50 milijardi dolara, a američki trgovinski predstavnik Robert Lajtizer objavio je listu od 1300 predloženih proizvoda, među kojima i vazduhoplovne, medicinske i proizvode iz informaciono-tehnološke industrije.

Kineski ministar za trgovinu najavio je da će odgovoriti sopstvenim paketom mera. Zamenik ministra trgovine Vang Šuven tvrdi da nakon poteza SAD nije ostao drugi izbor.

“Kao što je zamenik ministra Guang Jao pomenuo Kina je upravo objavila listu vrednu 50 milijardi dolara i moram reći da smo prisiljeni na to i takođe ostajemo uzdržani. Pomenuli ste ‘trgovinski rat’, a to je poslednja stvar koju želimo jer na kraju neće biti pobednika. Međutim, ne plašimo se trgovinskog rata i ukoliko se neko odluči da ga sprovede borićemo se do kraja.", saopštio je zamenik kineskog ministra trgovine Vang Šuven

Oštar pad indeksa zabeležen je tokom otvaranja amaeričke berze u sredu. Ubrzo nakon toga S&P 500 indeks pao je za 1.4 odsto, a srednja vrednost Dow Jones za 1.8 procenata, dok je kompozitni indeks NASDAQ bio niži za 1.6 odsto.