Kina nije izuzeta od trgovinskih tarifa, najavljuje kontramere

Bela kuća je objavila listu zemalja koje će privremeno biti izuzete od većih tarifa na čelik i aluminijum, ali na toj listi se ne nalazi Kina. Zemlje koje od petka neće morati da plaćaju takse su Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Meksiko, Južna Koreja i zemlje članice Evropske unije. Kina je u odgovoru na ovu meru najavila da će uvesti tarife na uvoz američkih dobara među kojima su svinjetina, jabuke i čelične cevi.

Odluka kineskih vlasti je usledila pošto je američki predsednik Donald Tramp u četvrtak potpisao memorandum za pokretanje akcije uvođenja tarifa na dugačku listu skoro 1.300 uvoznih kineskih proizvoda, u vrednosti oko 60 milijardi dolara.

Tramp je rekao da Kina čini više od polovine američkog trgovinskog deficita.

“Imamo ukupno 800 sa svetom. To znači da je Kina više od polovine. Dakle, sredićemo to. Iskreno, to će nas učiniti mnogo jačom, mnogo bogatijom nacijom”, uveren je Tramp.

Ovaj potez mogao bi da umanji mogućnost kineskog ulaganja u američku industriju tehnologije, što bi bila uvertira za mogući trgovinski rat sa Pekingom.

“Iz razgovora sa našim potrošačkim firmama znam da takođe postoji zabrinutost da bi kineski nacionalizam mogao da podstakne anti-američka osećanja, koja bi mogla da utiču na neke artikle koji se ovde proizvode. Iako ne uvoze ništa, sama činjenica da je nešto tradicionalna američka marka bi moglo da stvori probleme na kineskom tržištu”, objašnjava Džejkob Parker, potpredsednik za kineske operacije u Poslovnom savetu SAD-Kina.

Ranije ovog meseca Tramp je najavio uvođenje tarifa od 25 odsto na čelik koji se uvozi u Ameriku, i 10 odsto na uvozni aluminijum za šta su mnogi upozorili da bi moglo da dovede do trgovinskog rata.

U svojoj izjavi u četvrtak uveče, Tramp je istakao da se artikli od čelika i aluminijuma “uvoze u Sjedinjene Države u tolikim količinama i pod takvim okolnostima da to preti da ugrozi američku nacionalnu bezbednost”.

Kineski ambasador u Sjedinjenim Državama Cui Tiankai kaže da u trgovinskom ratu nema pobednika.

“To će svakako uticati na svakodnevni život američke srednje klase. Uticaće na bilans američkih kompanija. Uticaće na indekse na svetskim berzama. Umanjiće poverenje ljudi u dugoročne ekonomske perspektive. Mislim da od toga niko neće imati koristi”, upozorava Tiankai.

Kina je pozvala Sjedinjene Države da reše trgovinski spor dijalogom.

Neki od najvećih američkih trgovačkih i tehnoloških kompanija, među kojima su Volmart i Epl, upozorili su Trampa da bi trebalo pažljivo da razmotri kakve će posledice uvođenje tih tarifa imati na cene.

Američki predsednik će 1. maja odlučiti da li će zemlje koje su izuzete ostati na toj listi, u zavisnosti od statusa razgovora sa svakom pojedinačnom zemljom.

Evropska unija će pregovarati u ime zemalja članica Unije.