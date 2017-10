Kantrimen: Većina građana Srbije želi transparentnu vladu

Srbija ima sposobne lidere ali mora da uloži dodatne napore u borbi protiv korupcije, obezbeđenju nezavisnog sudstva i slobodnih medija, ocenio je u razgovoru za Glas Amerike Tomas Kantrimen, predsednik upravnog odbora Udruženja za kontrolu naoružanja i bivši diplomata sa 35 godina dugom karijerom nedavno je boravio u Beogradu i učestvovao na Beogradskom bezbednosnom forumu.

“Pre svega uvek volim da posetim Balkan i posebno Beograd. Svaki put sam impresioniran vidljivim znacima ekonomskog napretka postignutog u Srbiji. Tu su veoma kompetentna premijerka i snažan predsednik. Ono što me najviše brine i o čemu sam govorio na Beogradskom bezbednosnom forumu je da većina zemalja na Balkanu ne napreduje u najvažnijim preduslovima za članstvo u Evropskoj uniji, a to su borba protiv korupcije, obezbedjenje transparentnosti u vladi, obezbedjenje nezavisnog sudstva i postojanje nezavisnih medija. i mada je zabeležen izvestan napredak u vezi sa nekim od ovih pitanja jasno mi je da su Srbija i druge zemlje kandidati još uvek daleko od ispunjenja standarda Evropske unije”.

Kantrimen dodaje da poštuje vladu Srbije kada je reč o pronalaženju puta u odnosima sa Vašingtonom, Briselom i Moskvom.

"Postoje dobri razlozi za to u spoljnoj politici. Ali kad je u pitanju krajnja sudbina Srbije duboko sam uveren da velika većina gradjana želi čistu i transparentnu vladu, ne oligarhiju, niti kleptokratiju poput one u Rusiji. Verujem da žele nezavisne medije, a ne medije koje kontroliše država poput onih u Rusiji, kao i sposobnost da redovno menjaju svoju vladu na fer i slobodnim izborima, što ne postoji u Rusiji, pod vlašću gospodina Putina. Sve mi to govori da je budućnost Srbije u okvirima Evropske unije, ukoliko ima lidere koji su spremni da slede i poštuju volju naroda”, zaključuje američki Kantrimen.