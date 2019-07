Skot na prijemu povodom Dana nezavisnosti: SAD prijatelji Srbije na putu ka EU

Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kajl Skot izjavio je u sredu uveče da su SAD prijatelj i saputnik Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji.

Na svečanom prijemu povodom 243. godišnjice Dana nezavisnosti SAD, 4. jula, Skot je rekao da put ka EU nije lak i da zahteva svu energiju, volju ove nacije, žrtvovanje i kompromise.

"Siguran sam da će Srbija ako se tome posveti stići do tog cilja", rekao je Skot naglašavajući da Srbija to zaslužuje.



Ovogodišnja proslava 4. jula bila je u znaku sećanja na leto 1969, kada se "dogodio Vudstok, kada je čovek sleteo na Mesec", kazao je on.

Među onima koji su sletanje na Mesec pratili iz Kontrole leta u Hjustonu bilo je sedam vodećih inženjera srpskog porekla, što je još jedan primer doprinosa ove zemlje mojoj zemlji i celom čovečanstvu tokom proteklih vekova, rekao je Skot. "Kasnije iste godine astronauti Apola 11 su posetili Beograd gde im je priređen masovan i srdačan doček", podsetio je.

Tokom prijema uz zvuke američke muzike iz 60-ih godina prošlog veka, Skot je rekao da je 1969. bila prelomna godina koja je obeležila svitanje novog doba.

"Sa Vudstokom je sazrela jedna nova generacija koja je verovala u muziku i moć ljubavi. I Srbiju su zapljusnule ove promene, pa je 1969. mjuzikl 'Kosa' premijerno izveden u Beogradu kao drama previše radikalna za mnoge na Zapadu i previše slobodna za one na Istoku", rekao je Skot.

Gostoprimstvo i prijateljstvo

Skot je podsetio da se njegov mandat bliži kraju i zahvalio na bezgraničnom gostoprimstvu Srbije i prijateljstvu koje je poklonjeno njemu, njegovoj porodici i čitavom kolektivu američke ambasade tokom četiri godine.

Naglasio je da mu je bila čast da obavlja dužnost i da je ponosan što je radio "sa ovako divnim ljudima, i Amerikancima i Srbima, posvećenim unapređenju srpsko-američkih odnosa".

Prijemu prisustvuju premijerka Ana Brnabić, ministri Zorana Mihajlović, Nenad Popović, Zoran Ðorđević, direktor BIA Bratislav Gašić, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i patrijarh Irinej.

Na prijemu su bili i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, predsednik gradske skupštine Nikola Nikodijević, kao i predstavnici opozicije Dragan Šutanovac, Gordana Čomić, Sandra Rašković Ivić, Vuk Jeremić i Boško Obradović, te brojni predstavnici diplomatskog kora.