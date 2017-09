Kako se boriti za nezavisne medije u Srbiji?

Stanje u medijima je jedna od tema kojom se mediji u Srbiji često bave. Naspram tvrdnji koje dolaze sa vrha države da su mnogi mediji protiv vlasti, činjenica je ipak da je sve manje nevladinih medija i sve manje kritičkih glasova. Još jedan glas kritike je nestao ove nedelje - novine Vranjske se gase, a o medijskoj situaciji u Srbiji govore predsednik NUNS-a Slaviša Lekić i sociolog Jovo Bakić.

Da li je to stvar tajnog matematičkog principa ili neke više sile, tek problemi sa medijima u Srbiji nikada ne idu sami - napad na novinarke Pinka, obračun ministra Aleksandra Vulina sa portalom Krik i njegovim urednikom Stevanom Dojčinovićem, i gašenje "Vranjskih" - sve se to dogodilo jedva u desetak dana.

I dok je predsednik Srbije posetio povređene novinarke Pinka, osnivača ugašenih Novina Vranjskih Vukašina Obradovića posetile su kolege, kako bi ga ubedile da prekine štrajk glađu na koji se odlučio nakon pritiska koji je, kako kaže, usledio iz lokalne poreske službe. Posle 23 godine izlaženja i svih pretnji koje je preživeo, Obradović je prekinuo izdavanje Vranjskih.

"To se desilo pod velikim političkim pritiskom. Danas se to radi malo suptilnije. Danas vam ne prete ubistvima, ne maltretiraju vas fizički. Prosto vam pošalju poresku inspekciju, čiji cilj nije da proveri vaše poslovanje, nego da kad izađe - stavi katanac na ta vrata", priča Slaviša Lekić, predsednik NUNS-a.

I dok iz vladinog kabineta kao dokaz da nije vršen pritisak na Vranjske potežu iznose koje je ovaj list dobijao na konkursima Ministarstva kulture za projektno finansiranje, iznos kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu bio je povod za novu aferu. Umesto odgovora na pisanje portala Krik, Pokret socijalista, na čijem je čelu Vulin, uzvraća saopštenjem u kojem vrlo grubo vređa urednika Krika, Stevana Dojčinovića.

"To je stara zamena teza, lopov koji viče - držite lopova. Vulin je uhvaćen sa šakama u medu, i sada umesto da objasni otkud mu taj med na šakama, on kaže - držite lopova. Pa počinje da vređa čoveka, te on je ovo, on je ono, on je narkoman. U normalnoj, pravnoj državi, Vulin bi bio pred sudom", objašnjava sociolog Jovo Bakić.

Kao i u slučaju Vranjskih, i u sukobu Vulina i Krika oglasila se premijerka Ana Brnabić, izjavom da razume emotivnu rekaciju ministra odbrane i njegove stranke.

"Povodom slučaja Krika i Stevana Dojčinovića oglasila se čak i premijerka Ana Brnabić i time pokazala da ponekad kaskader može biti živopisniji i jače odigrati ulogu nego glavni glumac. On je iskopirala Aleksandra Vučića i iskazala puno razumevanje za, kako je rekla, emotivnu reakciju takozvanog pokreta tetkinih socijalista", kaže Lekić.

"Na Ani Brnabić je da se jasno svrsta gde će. Da li će sa Vulinom, ili će sa građanima. Ona je izgleda odlučila da će sa Vulinom, i to je njen izbor", smatra Bakić.

Među onim delom kolega i javnosti koji je stao uz Vranjske i Krik, ostaje pitanje zbog čega međunarodna zajednica, a pre svega Brisel ne reaguju na medijsku situaciju u Srbiji, makar kroz pregovore o poglavljima 23 i 24 o slobodi govora i izražavanja. Odgovor je, po mišljenju sociologa Jove Bakića jednostavan i staje u samo jednu reč - Kosovo.

"Velike sile gledaju svoje interese. I ako je njihov interes da se Kosovo nađe jednog dana u UN, oni će raditi sa onim ko je spreman to da isporuči. Šta je za njih sloboda štampe, šta je za njih sloboda mišljenja u Srbiji. Njih to ne zanima i mi treba to da razumemo."

Kako na kraju kaže predsednik NUNS-a Slaviša Lekić, u borbi za slobodne medije pisanje saopštenja protiv vlasti nije dovoljno - pomoć mora da se traži i na međunarodnom nivou, pre svega među kolegama u zemljama kao što su Nemačka, koji ne znaju sa čime se suočavaju novinari u Srbiji.

"Događaji koji su obeležili proteklu nedelju naterali su medijska udruženja, asocijacije medija, civilni sektor da sednu, u jednom većem broju, da pokušamo da se dogovorimo da napravimo neki forum, neku grupu koja bi pokušala da animira domaću, ali i međunarodnu javnost. Da ih uputi u dešavanja. Jer, naša je procena da ni ovde, a posebno u okruženju, ljudi zapravo ne znaju šta se dešava sa medijima."

Postojanje pro-vladinih medija sa jedne, i nevladinih sa druge strane nije dokaz slobode medija u nekoj zemlji. Sloboda medija je stvar koja mora da se neguje i čuva, a čini se da u Srbiji sve manje postoji želja, kako za slobodnim medijima, tako i za slobodu govora.