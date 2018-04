Kako otkriti šta Gugl i Fejsbuk znaju o vama

Dok prvi čovek Fejsbuka, Mark Zakerberg, svedoči pred Kongresom o radu svoje kompanije ove nedelje, Amerikanci se pitaju koliko ličnih informacija IT kompanije zapravo prikupljaju o njima.

Fejsbuk je saopštio da je zabeležio 87 miliona ljudi ove nedelje čije su informacije predate firmi za političko savetovanje Kembridž analitika, bez njihovog znanja. Fejsbuk je takođe pokrenuo nekoliko promena kako bi olakšao korisnicima da kontrolišu svoje podatke.

Dok te i druge promene mogu da ponovo umire korisnike, one takođe zadržavaju pažnju javnosti na pitanju koje je uznemirilo mnoge Amerikance: Koje lične informacije imaju tehnološke kompanije poput Gugla i Fejsbuka i šta sa njima rade?

Kako biste otkrili, obe kompanije nude različite načine da proverite svoje lične podatke i obrišete ih.

​Gugl

Ono što Gugl zna moglo bi zvučati kao iznenađenje. Ako je uključena njegova "Istorija lokacija", kompanija zna rutinu vaše jučerašnje vožnje biciklom, na primer, i gde večerate sa svojom decom.

On čuva vašu istoriju pretrage Interneta i istoriju na Jutjubu - kako istoriju pretrage, tako i istoriju gledanja videa.

Ukoliko želite da znate koje sve aplikacije imaju pristup vašim Gugl podacima, evo brzog načina da o proverite.

Kako biste pronašli sve što Gugl zna, idite na takeout.google.com ili na myaccount.google.com i kliknite na "download all data", to jest na komandu za skidanje svih podataka. Pod kontrolom sadržaja ("control your content"), upitaće vas da li želite da ih arhivirate. U zavisnosti od toga kada ste počeli da koristite Gugl, taj proces bi mogao da traje satima.

Gugl obećava da "samo vi možete videti te podatke" i nudi načine da zapakujete pojedine delove podataka ili cele kategorije, poput istorije pretraga. Ali kompanija takođe podseća korisnike da brisanje podataka može da utiče na sposobnost Guglovih proizvoda i usluga da ponude pomoć prilagođenu vama u budućnosti.

Fejsbuk

Sa novom kategorijom u podešavanjima nazvanom Pristupanje vašim informacijama (Accessing Your Information), ovaj gigant među društvenim mrežama olakšao je korisnicima da skinu svoje podatke.

Među sadržajima koji će biti skinuti su objave (postovi), fotografije i video snimci, kao i poruke i sva komunikacija. Skinuti fajl takođe sadrži i vaša interesovanja i druge teme koje oglašivači mogu da koriste kada emituju ciljane reklame. Kao dodatak, uključuje i sve oglašivače sa kontaktom korisnika. Korisnici mogu da pogledaju na koje se aplikacije treće strane loguju upotrebljavajući svoj Fejsbuk nalog.

Ako korisnici započnu proces brisanja svog naloga, Fejsbuku na trenutak pokazuje fotografije ljudi koje korisnik poznaje podsećajući korisnika da će tim ljudima "nedostajati" ukoliko napusti Fejsbuk.

Kada korisnici vidi svoj digitalni profil, mogu se zapitati zbog čega se ove informacije prikljupljaju i da li bi trebalo da postoje nova ograničenja.

Poslednje istraživanje u SAD pokazuje da 41 odsto Amerikanaca veruje da Fejsbuk poštuje američke zakone o privatnosti. Korisnici više veruju rivalima Fejsbuka, pa tako 66 odsto veruje Amazonu, a 62 odsto Alfabetu, kompaniji-roditelju Gugla.