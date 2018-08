Još jedna godišnjica "Oluje" i tradicionalno kvarenje srpsko-hrvatskih odnosa

Hrvatska je, kao i svake godine, pompezno obeležila godišnjicu "Oluje", tokom koje je su snage te zemlje povratile konrolu nad velikim delom svoje teritorije koji su kontrolisale srpske snage. Kao i svake godine, u Srbiji je održana komemoracija stradailma u egzodusu oko 200.000 Srba koji su živeli u Hrvatskoj. Kao i svake godine, svaka strana se drži strogo svoje istine.

Gotovo tradicionalno, proslavu "Oluje" pratila je razmena oštrih reči s političkih vrhova dve zemlje. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prokomentarisao je "Oluju" rečima da je Hitler je hteo svet bez Jevreja, a da je . Premijer Hrvatske, Andrej Plenković ocenio izjavu Vučića kao "veliko preterivanje", ustvrdivši pritom kako se dobro zna da se rat vodio na teritoriji Hrvatske, a ne Srbije, da je "Miloševićev velikosrpski režim izvršio agresiju na RH" i da je "Oluja" "okončala okupaciju RH".

Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu, kaže da se svakog avgusta vidi ista scena: Obeležavanje operacije Oluja kao velika svečanost u Hrvatskoj a kao dan sveopšte žalosti u Srbiji, uz prepucavanje s obe strane o tome ko je veći zločinac i fašista.

"Obe su strane u pravu, jer obe strane maše suštinu. Prisilno izmeštanje srpskog stanovništva iz Hrvatske je rezultat zajedničkog delovanja dva autoritarna režima. Hrvatska strana pod Tuđmanom je tražila da postigne konačno rešenje političkog konflikta destrukcijom jedne populacije, a sada to slavi kao veliki uspeh u postizanju unutrašnjeg mira. Srpska strana pod Miloševićem više nije imala koristi od populacije koju je instrumentalizirala u propagandne svrhe, pa je primila izbeglice pod velom tajnosti i godinama ništa nije preuzimala da bi im rešila materijalne i pravne probleme", kaže Gordi za Glas Amerike.

Sada zvaničnici sa obe strane glasno traže "istinu", nastavlja on. "A istina za jednu stranu je da se radi o veličanstvenoj i nadasve odbrambenoj pobedi, a za drugu stranu se radi o tome da je nepriznat genocid".

"U oba slučaja radi se o službenoj, tendencioznoj istini. Prikriva se nesposobnost tadašnje srpske strane da se demokratskim putem izbori za jednakost u novonastaloj državi, kao i nesposobnost hrvatske strane da nađe formulaciju za legitimnost koja ne ovisi o etnonacionalnom principu. S obe strane radi se o osnovnim mitovima koji su puni internih kontradikcija i koji su u sukobu sa deklarisanim demokratskim vrednostima država. Kada bi ljudi počeli da traže humane umesto ideološke istine, komemoracija Oluje bi mogla doprineti međusobnom razumevanju", zaključije Erik Gordi u izjavi za Glas Amerike.

Nema promene sa ovim političarima na vlasti

Razmena teških reči između rukovodstava dve zemlje je očekivana, smatra urednik Vremena Filip Švarm, pošto aktuelna ganritura političara na vlasti u Srbiji i u Hrvatskoj neće doneti nikakve promene po ovom pitanju. "Žrtve se koriste za nekakvo nacionalno prebrojavanja. U Hrvatskoj će se govoriti isključlivo o hrvatskim žrtvama, u Srbiji o srpskim i to će služiti za dizanje tenzija", rekao je Švarm za Glas Amerike.

"Ja to vidim kao jednu vrstu beskrajnog propagandnog rata, od kojih posledica ima i u regionu, ali i u Srbiji i u Hrvatskoj. Kada je reč o odnosu prema 'Oluji' u Hrvatskoj, tu važi - ili ste Hrvat, ili izdajnik, čime se mnogima u javnosti zapušavaju usta, a u Srbiji imate ljude koji kažu ne brinite mi vas čuvamo to se nikada neće ponoviti", kaže Švarm.

On je podsetio da je aktuelni predsednik Vučić, bio generali sekretar Srpske radikalne stranke i da je podržavao ratnu politiku rukovodstva Srbije 90-ih godina. "Krajiška tragedija se ponovo zloupotrebljava da bi aktuelna vlast mogla da izvrši reviziju istorije devedesetih, a niko ne pita zašto se dogodilo to što se dogodilo, niko ne pita da li se to moglo izbeći", kaže Švarm i ocenjuje da jeste, odnosno da su tadašnji političari iz Krajine prihvatili mirnu reintegraciju. "Sve to što se dogodilo bilo je potpuno nepotrebno, vidi se da je jedan od zadataka 'Oluje' bio i etničko čišćenje", zaključuje Švarm.

Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, osvrćući se na izjavu predsednice Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarević - da je "Oluja" bila akcija bez mrlje - ocenjuje da se to teško može reći i naglašava da je njen rezultat etničko čišćenje.

Iako su hrvatski generali oslobođeni pred Haškim tribunalom, Stjepanović podseća da ta presuda nije zalazila u činjenični deo da su zločini počinjeni, te da to potvrđuje i Međunarodni sud pravde po presudama u međunarodnom sporu Srbije i Hrvatske. "To je nešto što i dalje stoji, hrvatska vojska i policija su počinile te zločine, mi imamo dokaze", kaže Stjepanović, ali i naglašava da je i prethodno Krajina bila "očišćena" od Hrvata i da je veliki broj hrvatskih civila ubijen u vreme dok su njom vladale srpske snage.

Za brigu je to što se u Srbiji i Hrvatskoj ne razgovara o kontekstu, već se izvlače samo jedna po jedna stvar o kojima se onda govori u javnosti. "Političari govore da se nećemo složiti oko prošlosti. Kako ćemo onda ići u budućnost", pita Stjepanović.

Svojevrsni rat statusima i tvitovima ovih dana vodi se i na društvenim mrežama. No, ima i ovakvih poruka:

Davidova zvezda na nebu iznad Knina

Ove godine po prvi put proslavi "Oluje" prisustvovao je i predstavnik crnogorske vojske, tačnije vojni ataše Crne Gore u Zagrebu, što je izazvalo burne reakcije i u Srbiji, ali i u samoj Crnoj Gori.

No, pored toga, ova godišnjica "Oluje" različita je i po tome što su osim starih MiG-ova 21 hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, tokom centralne proslave iznad kinske tvrđave zagrmeli i izraelski borbeni avioni F-16. Reč je, naime, o avionima koje je Hrvatska nedavno kupila od Izraela i koji su pre dva dana doleteli kod novih vlasnika, no - i dalje u izraelskom ruhu i sa "Davidovom zvezdom" na krilima i repu.

Ovo je izazvalo reakcije iz Srbije, ali ne samo odatle - direktor Centra "Simon Vizental" u Jerusalimu i lovac na naciste, Efraim Zurof, oglasio se na društvenim mrežama i dan pred proslavu kritikovao učešće izraelskih borbenih aviona u obeležavanju "Oluje":

"Vrlo sam uznemiren što će borbeni avioni izraelskih vazduhoplovnih snaga učestvovati u obeležavanju operacije Oluja tokom koje je Hrvatska proterala 250.000 Srba iz njihovih domova u Hrvatskoj. Do danas nijedna strana zemlja nije nikada učestvovala", napisao je Zurof.

Srpska diplomatija nije zvanično reagovala zbog prisustva izraelskih lovaca u proslavi na nebu iznad Knina, no ambasador Srbije u Izraelu, Milutin Stanojević, poručio u izjavi za "Tajms of Izrael" da je Srbija duboko razočarana, te da to nije bio prijateljski potez Izraela.

"Srbija je duboko razočarana time zbog toga što je za nas operacija Oluja iz 1995. bila vrsta pogroma. To je bio najveći egzodus jedne nacije od Drugog svetskog rata", rekao je Stanojević.

"Tajms of Izrael" piše da su Izraelske odbrambene snage u saopštenju branile svoje učešće u događaju, navodeći da su borbeni avioni u Hrvatskoj raspoređeni u okviru sporazuma o vojnoj saradnji i da je njihovo učešće deo "strateške saradnje između dve zemlje".

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova u Jerusalimu odbilo je da komentariše, ali se Ambasada Izraela u Beogradu oglasila u nedelju kasno popodne, saopštivši da je Hrvatska kupila avione F-16 od Izraela i da njihovo učešće u vojnoj paradi jedino u vezi s tim kupoprodajnim ugovorom. Izrael izuzetno ceni prijateljstvo sa Srbijom i nije došlo do promene izraelske politike prema Srbiji, stoji u sopštenju.