Izbore za Kongres odlučuje čovek koji nije na listiću

Tri nedelje pre ključnih kongresnih izbora u novembru, bilo bi teško pronaći mnogo toga oko čega se demokrate i republikanci slažu. Medjutim, jedna stvar u pogledu koje su saglasni je da će predsednik Donald Tramp biti ključni faktor na izborima koji će odlučiti o tome ko će imati većinu u Kongresu naredne dve godine.

Za predsednika Donalda Trampa, ovogodišnji kongresni izbori su lični.

“Sav ovaj izuzetan progres je u pitanju. Doveden je u pitanje. Ja nisam na glasačkom listiću, ali na izvestan način i jesam. Zato molim vas, izadjite i glasajte. Izadjite i glasajte.”

Medjutim, koliko god da Tramp motiviše svoje pristalice, on takodje daje podstrek svojim kritičarima, poput Dženi Hajnc.

“Postoji aktivni otpor ovom predsedniku koji se ponaša kao da je iznad zakona.”

Tramp je centralna ličnost na ovogodišnjim izborima, kaže analitičar sa Američkog univerziteta Dejvid Barker.

“Demokrate od dana posle izbora 2016. čekaju na ovaj dan i on je sav koncentrisan na Trampa. Tramp u potpunosti to prihvata. On želi da bude u centru pažnje.”

Tramp je ubrzao trend da se nacionalizuju kongresni izbori, kaže Lara Braun sa Univerziteta Džordž Vašington.

“Sada je to rasprostranjeno širom zemlje i svi na neki način smatraju da su ovi izbori referendum za ili protiv predsednika i njegove stranke.”

Za Trampa i njegovu bazu, to ima smisla, kaže bivši Trampov strateg Stiv Benon.

“Mislim da ako to učinite nacionalnim referendumom i nacionalizujete ove izbore na osnovu uspeha programa predsednika Trampa, jasno je da je on pobednik i mislim da će demokrate biti smrvljene.”

Medjutim, drugi su skeptični, uključujući bivšeg predsednika Republikanskog nacionalnog komiteta Majkla Stila.

“U redu, želite da ovi izbori budu o vama? Sada svaki kandidat na glasačkom listiću mora da bude odgovoran za vaše ponašanje i mora da bude odgovran za vaše tvitove.”

Tramp će verovatno doprineti većem odzivu demokrata, kaže kongresmen iz Merilenda Dač Rapersberger.

“Kada vam je stalo samo do sebe, a ne do drugih ljudi, ne za ono što im je potrebno, poput starijih gradjana kojima je neophodna medicinska nega, i jednostavno želite da izgledate dobro i porazite ih politički, što se i dešava, to boli. I zato mislim da će veliki broj ljudi izaći da glasa.”

Medjutim predsednik izgleda nije zabrinut, i umesto toga više voli da podstakne sopstvene pristalice, kaže ekspert Galupa Frenk Njuport.

“Izgleda da je on na neki način odustao od pokušaja da proširi svoju privlačnost. To je više u skladu sa njegovim stilom. On, kao što znamo, ima veoma borbeni stil. Voli da ima neprijatelje jer mu to daje nekoga sa kojim može da se sukobljava i bilo bi teško za predsednika poput Trampa da proširi grupu gradjana kojima se dopada.”

Ime Donalda Trampa se neće pojaviti na glasačkom listiću 6. novembra. Medjutim, rezultati bi mogli da odrede budućnost njegovog predsedničkog mandata.