Irma oslabila do kategorije 1, ali je i dalje opasna

Uragan Irma oslabila je do snage oluje kategorija 1 rano u ponedeljak i očekuje se da će dalje slabiti ka kategoriji tropska oluja, dok se premešta dalje ka severnoj Floridi ili južnoj DŽordžiji, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Ipak, prognostičari upozoravaju da "otekline" koje je stvorila Irma duž jugoistočne obale SAD i dalje mogu da izazovu visoke talase koji mogu da ugruže živote ljudi.

Uz to, Centar za uragane saopštava da je moguća pojava tornada širom severoistočne Floride, jugoistočne DŽordžije i Južne Karoline, tokom ponedeljka uveče i preko noći.

Pošto je centar oluje ostao oko 40 kilometara severoistično od Tampe, njegov maksimalan održivi vetar bio je oko 135 kilometara na sat. On se pomerao ka pravcu sever-severoistok brzinom od oko 24 kilometra na sat.

Poslednji satelitski snimci:

​Pre nego što je pogodila SAD, Irma je iza sebe ostavila stazu razaranja kroz Karibe, sada pogođene uraganom Hoze, koji donosi vetrove maksimalne održive brzine od 185 kilometara na čas. Očekuje se da Hoze značajno oslabi dok putuje približno kružnom putanjom, tokok sredine nedelje. Ali, prognoze vremena kažu da bi talasi koje je stvorio Hoze mogli da stignu do delova Hispanjole, Bajama i ostrva Terks i Kajkos tokom sledeća dva dana.

Preko tri miliona ljudi bez struje

Irma je razorila Floridu, treću najnaseljeniju državu u SAD.

Više od tri miliona ljudi na Floridi je u mraku od subote uveče, nakon što je Irma protutnjala delovima obale Zaliva u toj državi, sa vetrovima bržim od 200 kilometara na sat.

Oluja je udarila na Florida Kiz rano u nedelju, dok joj je snaga bila približno najjača. Do večeri približavala se Tampi i Sent Pitersburgu, najvećim gradovima oko Zaliva Tampa, gde se očekivalo da će doneti talase visoke tri metra do gradskih ulica, dvorišta i domova.

Predsednik Donald Tramp proglasio je na Floridi stanje velike katastrofe u nedelju, što je korak koji će da omogući da federalna pomoć brže stigne do onih koji su pogođeni olujom.

Više od 75.000 ljudi prijavilo se u 400 skloništa širom države i naposletku, samo tri smrtna slučaja povezana sa olujom prijavljena su na Floridi do kasno u nedelju.

Karibi teško pogođeni

Najmanje 25 ljudi izgubilo je život nakon što je Irma stigla do Kariba kasno prošle nedelje.

Premijer Antigve i Barbude, Gaston Braun, rekao je da je 95 odsto objekata na Barbudi uništeno ili oštećeno.

Američka teritorija Portoriko pretrpela je razaranja električne mreže, što je ostavilo bez struje više od milion ljudi. Vlasti kažu da će biti potrebno i do šest meseci pre nego što se ne obnovi električna mreža na ostrvu.

Portoriko je saopštio da sarađuje sa američkim Sekretarijatom za zdravstvo kako bi se evakuisalo više od 1.000 ljudi, mahom državljana SAD, iz Sent Tomasa i Sent Martena.

Pentagon je poslao brodove Ratne mornarice, avione i stotine marinaca kako bi pomogli obnovi u Portoriku i na američkim Devičanskim ostrvima. Američko ratno vazduhoplovstvo obavilo je letove evakuacije iz Portorika i sa američkih Devičanskih ostrva, kao i sad holandskog karipskog ostrva Sent Marten, koje je takođe pretrpelo ozbiljnu štetu.

Javljeno je da se holandski kralj uputio ka Sent Martinu, kako bi pomogao u obnovi, dok je francuski predsednik Emanuel Makron rekao da će stići u Sent Martin avionom Erbas napunjenim paketima pomoći i životnim potrepštinama.

Francuska i Holandija dele suverenost nad ostrvom na kome su Sent Martin i Sent Marten. Manje francusko ostrvo Sent Bartelemi, takođe u blizini, takođe je pretrpelo tešku štetu.