Ukrajinski borci pridružiće se međunarodnim Inviktus igrama

Očekuje se da će ukrajinski borci učestvovati na Igrama Inviktus 2023. u Nemačkoj ovog septembra i pored toga što se rat Rusije protiv njihove zemlje nastavlja.

Mikola je pripadnik ukrajinskih specijalnih snaga. Ruska invazija na njegovu domovinu dala mu je protezu. Koristi ih nekoliko, ali jedna izgleda kao medveđa šapa.

“Koristim je samo za posebne prilike. Moj pozivni znak je ’Mečić’ i obećao sam sebi da ću prošetati Crvenim Trgom u Moskvi u ovoj protezi, kao znak pobede", kaže Mikola, pripadnik ukrajinskih specijalnih snaga.

Pre godinu dana, izgubio je levu potkolenicu u borbi za Severodonjetsk. Otišao je u Sjedinjene Države, u Mineapolis na rehabilitaciju i iznenadio američke protetičare.

Sa svojom novom protezom, Mikola se pridružuje grupi od 223 veterana i aktivnih vojnika koji se takmiče za priliku da predstavljaju Ukrajinu na Svetskim igrama Inviktus u Dizeldorfu, u Nemačkoj, u septembru.

To je međunarodni sportski događaj koji je počeo 2014. godine u kojem učestvuju vojni veterani sa trajnim povredama. Od takmičarskih disciplina, Mikola je izabrao streličarstvo. Jedina stvar koja je zajednička svim takmičarima je odlučnost.

Anton Nikulin, član gradskog veća Lavova kaže da je snimio video momka koji trči 100 metara na dve proteze. "Pao je. Ustao je. Sam je ustao, nastavio da trči i završio tu distancu."

Momak na dve proteze je Oleksandr Budko, 26-godišnji vojnik iz Rivne, ratni veteran. On se priseća da je projektil uleteo u njegov rov. "Niko nije znao koje je vrste municija. To se dogodilo 24. avgusta, i od tada pokušavam da se naviknem na svoj novi život", kaže on.

Budko je dobio svoje sportske proteze u Orlandu na Floridi, i učestvovao je ne samo u trci već i u polovini od devet disciplina koje su bile na raspolaganju, uključujući dizanje tegova, odbojku i brzinsko veslanje.

Darija Prjimak, koja je trenirala Oleksandra ističe da je on koristio proteze samo mesec dana, tako da je to fantastičan rezultat. "Rekao je da ne škodi da padneš. To je dobro."

Budko ističe da nije lako stajati na sportskim protezama.

"Ali, ako naučiš, verovatno je prijatnije trčati na njima nego na sopstvenim nogama, jer trčiš brže, a inercija te gura napred, tako da je osećaj neverovatan", kaže on.

Tim Ukrajine se takmiči na Igrama Inviktus, od 2017. u Torontu, kao saveznik NATO-a u mirovnim misijama. Međutim, ovogodišnji izbor nacionalnog tima dogodio se tokom opšteg rata, sa sportskom zajednicom koja već žali zbog gubitka deset članova prethodnih ukrajinskih timova.