Maja Sever, nova predsednica EFJ: Opet skupljamo sredstva za šlemove i pancire za novinare

“Mislim sa nekakvom otvorenošću i jasnim znakom da sam za saradnju, za jačanje, povezivanje i nekako verujem da je ta već pređašnja komunikacija presudila da nemam baš puno jakih protivnika. Što se tiče prioriteta rada te organizacije – to je jedna čvrsta i jaka evropska organizacija koja ima velik broj ljudi zaposlenih u sekretarijatu. To su vrhunski medijski stručnjaci, u rad te organizacija su godina uključeni ljudi kojima se ja iskreno divim koliko imaju medijskih znanja, snage, hrabrosti i upuštaju se u razne borbe. Tako da se jednostavno samo priključujem timu", ukazuje ona.

“Okolnosti pre samog izbijanja rata, pogotovo ovih poslednjih nekoliko godina, i pandemija, ali i ta promena u medijskom okruženju, ta digitalizacija, ta pojava novih medija i time poplava novih izvora informacija, što posledično vozi za poplavu fake newsa – dakle sve nas je snašlo i onda je došao taj rat! U kojem ljudi: a) ginu, što je strašno. Dakle kolege iz EFJ u saradnji sa kolegama iz Međunarodne federacije novinara (IFJ) na dnevnoj bazi rade na konkretnoj zaštiti. Mislim, mi smo svi prošli rat, mi znamo kakav je to užas, kakav je to horor. Danas smo opet u situaciji da skupljamo sredstva za šlemove i pancire. Pa to je stvarno strašno. To je najgora razina”, kaže Maja Sever.

“A onda dolazimo do te druge razine, a to je propaganda, dezinformacije, položaj movinara i novinarstva u tom okruženju. I to je isto jako, jako veliki izazov. I onda idemo dalje – velike platforme, snaga novinarstva, važnost novinarstva, pa do važnosti javnih medijskih servisa i borbe za njihov opstanak", upozorava ona.

Sever navodi i da je po više osnova upoznata sa medijskom situacijom u Srbiji, BiH i celom regionu. Kao novinarka čuvene emisije “Nedeljom u dva” kaže da često obrađuju teme baš iz Srbije i Bosne, ali je sa druge strane u kontaktu sa ovdašnjim kolegama iz udruženja, sindikata, a postoje veze i kroz manje zajedničke projekte.