I pored protivljenja UN, Srbija izručila Turskoj osuđenog Kurda

Turski Kurd Dževdet Ajaz, izručen je u ponedeljak uveče Turskoj po zahtevu te zemlje, uprkos preporuci Komiteta UN protiv torture da se Srbija uzdrži od izručenja.

Turski državljanin, Kurd Dževdet Ajaz, koji je osuđen u Turskoj u odustvu na 15 godina zatvora zbog navodnog rušenja ustavnog porteka, izručen je toj zemlji iako je Komitet UN protiv torture procenio da postoji rizik da Ajaz bude izložen torturi u Turskoj.

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je rekla da je odluka o izručenju Ajaza doneta pošto mu je odbijen zahtev za azil i pošto su ispunjeni svi uslovi za izručenje. Ministarka je uverena da Srbija neće snositi posledice zbog ovakve odluke i tvrdi da je preporuka Komiteta UN da se Srbija uzdrži od izručenja Ajaza stigla nakon što je doneta odluka o izručenju.

"Srbija je učinila sve što je bilo u skladu sa zakonskim mogućnostima, ispitala da li su postojali uslovi za izručenje, da li je bilo prepreka za sprovođenje rešenja... Ministarstvo dalje nema uvid u to šta se dešava sa licem, to je u nadležnosti Interpola", kazala je ministarka pravde i dodala da je postupak sproveden na osnovu bilateralnog ugovora sa Turskom.

Ona je negirala da je reč o političkoj odluci.

Pravnici demantuju ministarku, postupak nije bio okončan

Beogradski centar za ljudska prava osporio je navode ministarke Nele Kuburović, tvrdeći da postupak odličivanja o azilu za Ajaza nije pravosnažno okončan, prenosi Radio Slobodna Evropa. Postupak se, tvrde u Beogradskom centru, nalazio na trećoj instanci - pred Upravnim sudom.

Problem ekstradicije u Srbiji u praksi jeste to što se ceo postupak sprovodi po automatizmu. "Samo se gleda da li je krivično delo za koje je neko osuđen u svojoj zemlji krivično delo i po srpskom zakonu i kada se to konstatuje, postupak ekstradije ide po automatizmu", rekao je Nikola Kovačević iz Beogaradskog centra za ljudska prava.

"Kada govorimo o postupku azila vrlo često se događa da ljudima koji podenesu zahtev za azil u Srbiji, nadležni odgovore da su mogli da traže azil u prethodnim zemljama u kojima su bili. Kako je Ajaz pre Srbije prošao kroz Crnu Goru, Kancelarija za azil i Komisija za azil su se proglasili nenadležnim da razmatraju da li je on izbeglica ili nije i ocenile da to treba da uradi Crna Gora", navodi Kovačević.

Beogradski centar za ljudska prava dostavio je Komitetu protiv torture UN dokumentaciju iz postupka azila Dževdetu Ajazu. To telo UN-a je donelo odluku imajući u vidu da je postupak azila i dalje u Srbiji u toku i zamolilo da se Srbija uzdrži od ekstradicije dok se proces ne okonča pred tim telom UN.

Predsednik Komiteta UN protiv torture Jens Modvig poručio je u ponedeljak, pre ekstradicije, da Srbija mora da poštuje svoje obaveze prema tom Komitetu kada je reč o slučaju Ajaza.

I dok ministarka Kuburović, tvrdi da odluku Komiteta UN-a Ministarstvo nije primilo, Kovačević ukazuje da odluka postoji.

"Ona je objavljena u medijima. Ako, igrom slučaja, to nije došlo do same ministarke ona može da ode na sajtove na kojima je objavljena, da vidi kako ta odluka izgleda i da je naslovljena na Vladu Republike Srbije", navodi Kovačević.

Srbiju čeka proces pred Komitetom UN zbog izručenja Kurda

Srbiju pred Komitetom UN protiv torture sigurno čeka proces zbog izručenje turskog državljani, Kurda Dževdeta Ajaza, izjavila je pravnica Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković. Ona je za agenciju Beta rekla i da "nema dilemu da će komitet odlučiti da je došlo do kršenja međunarodnih prava i obaveza".

"Mi to nastavljamo dalje, pišemo predstavku, i mi kao njegovi zastupnici nastavljamo strateško zastupanje pred Komitetom UN. Mi ćemo taj slučaj izneti sigurno, samo što postoje rokovi, koje ćemo ispoštovati", rekla je Tošković.



Podsetimo, vlasti u Turskoj su nakon neuspelog puča 2016. godine uhapsile preko 50.000 ljudi, dok je sa javnih poslova otpušteno preko 150.000 ljudi, što je Tursku dovelo pod oštre kritike zapadnih zemalja.

Predsednik Turske Rečep Tajip Erdogan boravio je u dvodnevnoj prijateljskoj poseti Srbiji u oktobru.