Trgovinski odnosi Srbije i Turske glavna tema Erdoganove posete

Uz velike mere obezbeđenja, Beograd je dočekao predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, koji je došao u dvodnevnu posetu Srbiji. Osim u glavnom gradu, gde će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije, Erdogan će posetiti i Novi Pazar sutra.

U pratnji 10 ministara turske Vlade i 185 privrednika, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan stigao je sinoć u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će, osim razgovora sa najvišim državnim zvaničnicima posetiti i Novi Pazar.

Erdogana je na beogradskom aerodromu dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posle današnjeg razgovora sa predsednikom Turske izjavio da je veoma zadovoljan nivoom razumevanja i sporazumima koji su potpisani izmedju Srbije i Turske i činjenicom da će se u budućnosti graditi sve bolji odnosi izmedju dve države.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Vučić je istakao da je razgovarano o regionalnoj stabilnosti, a posebno je bilo reči o Bosni i Hercegovini i zajedničkoj želji da se uspostave najbolji odnosi sa Srbijom. On je rekao i da Srbija oseća Tursku kao prijatelja i dodao da nikada neće praviti pakt sa protivnicima legalno izabranih vlasti.

"Mi našu saradnju baziramo na saradnji sa vama gospodine predsedniče, sa vašim ministrima, sa onima koje je turski narod legalno izabrao. I u tom smislu u Srbiji mi nemamo nikakvu vrstu saradnje ni sa onima koji su Gulanovi sledbenici, niti sa bilo kim drugim. Što se Srbije tiče ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke u odnosima između država", istakao je srpski predsednik.

Vučić je ukazao da sada nije 1389. godina, kako neki zamišljaju, već 2017. godina i dodao da je uveren da će Srbija i Turska u budućnosti graditi sve bolje i bolje odnose. Kako je još rekao, sa Erdoganom je razgovarano i o autoputu Beograd - Sarajevo, putevima Novi Pazar - Tutin i Tutin - Sjenica, kao i gradnji infrastrukture u drugim delovima Srbije i aerodroma.

Turski predsednik je izjavio da, bez obzira hoće li to neko kritikovati ili komentarisati, Turska želi sa Srbijom i celim Balkanom da napravi korake kako bi se rešili svi problemi.

Erdogan je zahvalio srpskim vlastima što su bili prvi koji su im pružili podršku prošle godine u borbi protiv terorističke organizacije Fetulah, a na pitanje o mogućnosti uključivanja Srbije u gasovod Turski tok, on je rekao da će gasovod prolaziti kroz crnomorsku regiju i da će se otvoriti prema Evropi.

"Ministri energetike obavili su razgovore o tome i nastavljamo i mi razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Smatram da ni Putin neće negativno gledati na ovu stvar, i da će u blisko vreme u Srbiju doći gas i da će se problem na taj način rešiti", rekao je turski predsednik.

Između predstavnika dve zemlje danas je potpisano više sporazuma, a tokom dana Erdogan je učestvovao u radu Srpsko-turskog poslovnog foruma. Pred sutrašnji put u Novi Pazar, on je rekao da taj grad predstavlja most između dve zemlje. "Želim da kažem da neću biti uz nacionalizam, posebno etnički nacionalizam i to ću ponoviti i u Novom Pazaru", naglasio je Erdogan i dodao da će i taj grad imati koristi ukoliko se Beograd i Sarajevo povežu autuputem.