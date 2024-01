Novi američki napad na mete u Jemenu, u Crvenom moru pogođen grčki brod

Američka vojska izvela je novi napad u Jemenu, na protvbrodske balističke rakete u djelovima zemlje koje kontrolišu Huti, dok je raketa pogodila brod u grčkom vlasništvu koji je plovio pod malteškom zastavom u Crvenom moru.

Iz američke Centralne komande je saopšteno da su američkom napadu uništene četiri rakete, koje su trebalo da budu lansirane iz oblasti koje kontrolišu Huti i "predstavljale su prijetnju po trgovačke i brodove američke mornarice u regionu".

Sjeverozapadno od jemenske luke Salif, raketa je pogodila grčki brod Zografija. Napad su izveli Huti, a brod je direktno pogoden, saopštio je portparol te grupe.

Američka centralna komanda saopštila je da nije bilo povrijeđenih, da brod i dalje može da plovi i da je nastavio tranzit kroz Crveno more.

Prema grčkim izvorima, na koje se poziva agencija Rojters, brod je iz Vijetnama plovio ka Izraelu sa 24 člana posade, i na njemu nije bilo tereta kada je napadnut.

Huti, koje podržava Iran, prijete da prošire napade na američke brodove zbog američkih i britanskih napada na mete u Jemenu.

Iz Bijele kuće je u utorak poručeno da Amerika ne želi rat sa Hutima, ali da oni moraju da zaustave "bezobzirne napade".

"Ne želimo ovo da širimo. Huti i dalje imaju vremena da donesu pravu odluku" rekao je portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Džon Kirbi.

Napadi Huta na brodove u regionu od novembra pogodili su kompanije i alarmirali velike sile, zbog moguće eskalacije izraelskog rata protiv ekstremista iz Hamasa u Gazi, koji traje više od tri mjeseca. Huti tvrde da brodove napadaju u znak solidarnosti sa Palestincima.

Zbog njihovih napada, mnogi teretni brodovi zaobilaze Crveno more, koje vodi do Sueckog kanala - najbrže rute od Azije do Evrope - i plove dužim rutama. Pojedine kompanije, kao što je britanski Šel, obustavljaju sve isporuke kroz Crveno more, dok japanski i ruski brodovi razmatraju alternativne rute, u slučaju da kriza eskalira.