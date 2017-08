Humanitarna pomoć sa svih strana za ugrožene u Teksasu

Spasilačke ekipe u Hjustonu s mukom nastoje da pronadju krevete za destine hiljada Teksašana koji su primorani da napuste svoje domove posle uragana Harvi i padavina bez presedana. Oko 30 hiljada ljudi je do sada smešteno u privremena skloništa, ali je potrebno još kreveta jer kiša i dalje pada. Zvaničnici kažu da će proces oporavka biti dug i skup.

Neki stanovnici su se nadali da će izdržti udar uragana Harvi, kada je prošlog petka pogodio južni Teksas. Medjutim, posle nekoliko dana kiše oni su primorani da napuste svoje domove i tragaju za hranom.

“Nisam ni sanjala da će ovo biti toliko katastrofalno. Ovo je užasno.”, kaže stanovnica Hjustona.

Oko 3500 ljudi je spaseno iz poplava dok nivo vode raste. Policija, vatrogasci i pripadnici Nacionalne garde su nastavili da lociraju zatočene stanovnike, a gradjani pomažu jedni drugima.

“Ne možete ni da verujete, to je zbilja mučno. To vas protrese do srži i pitate se - šta mogu da učinim za svog suseda? Sve ostalo je nebitno. Sve se tiče samo pomoći susedima.”, kaže stanovnik Hjustona.

Oluja je zahvatila unutrašnjost zemlje, poplavivši velike delove priobalnog područja sa 40 do 80 centimetara kiše. I dok je evakuisanima potrebna pomoć, drugi još uvek čekaju da budu spašeni.

Nacionalna garda je saopštila da ima 30 helikoptera koji pomažu u spasilačkim nastojanjima, i da bi čak 100 moglo biti poslato narednih dana. Predstavnik operativne jedinice garde je rekao da bi do 30.000 pripadnika Nacionalne garde kao i amfibijska vozila američke mornarice mogli da pomognu u spasavanju.

“Angažovani su svi vojni resursi koji bi mogli da pomognu našim civilnim vlastima u smislu odgovora na krizu i oporavak od uragana Harvi.”, kaže general major Džejms Vitnam.

Humanitarne agencije obezbedjuju hranu, odeću i druge potrebe da se pomogne spasenima iz poplavljenih kuća.

Pomoć stiže iz zemlje I inostranstva. Bejzbol tim iz Hjustona, Astros, saopštio je da će donirati 4 miliona dolara. Utakmice bejzbola koje su planirane da budu održane u Hjustonu prebačene su u druge gradove. Igrač Astrosa Džordž Springer kaže da njegov tim nastoji da se drži čvrsto.

“Teško je, znate. To je naš dom. Naši momci takodje imaju porodice tamo, kuće i sve ostalo pa je teško biti ovde, ali mi isto tako razumemo svoju obavezu da izadjemo na teren i dobro igramo.”, rekao je igrač Astrosa Džordž Springer.

Neke od slavnih ličnosti su takodje najavile donacije. Američki zvaničnici ističu da će oporavak od Harvija biti duži i skuplji nego oporavak od bilo koje prethodne oluje u Sjedinjenim Državama.