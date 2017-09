Humanitarna kriza u Portoriku, Tramp brani reakciju vlade

Američki predsednik Donald Tramp je u utorak rekao da američka ostrva razorena uraganom Marija dobijaju ogromnu pomoć. Na zajedničkoj konferenciji za štampu sa španskim premijerom Marianom Rahoj koji je doputovao u posetu Vašingtonu, Tramp je rekao da njegova administracija čini sve što može da pomogne žrtvama uragana i demantovao da je bio ometen sporom sa igračima američkog profesionalnog fudbala koji su protestovali tokom izvodjenja nacionalne himne. Donald Tramp planira da poseti Portoriko i Devičanska ostrva naredne nedelje.

Portoriko je danima bio odsečen od kopna posle uragana Marija koji je ostavio to ostrvo bez struje, vode i komunikacija. Na ostrvu su nestali hrana, gorivo i medicinske potrepštine u vreme kada su bolnice prenatrpanije no ikada.

“Ne znam da li ste obišli ostrvo, ali ovo je nešto neverovatno, neverovatno, neverovatno – kriza u čitavoj zemlji”, naveo je lekar u hitnoj pomoći Viktor Griljo.

Neki ljudi su od prošle nedelje čekali na aerodromu u San Huanu da napuste ostvro, uključujući i jednu ženu koja zavisi od injekcija insulina.

“Oni ovde nemaju leda. Nemaju ništa gde mogu da držim svoj insulin bezbedno.”

Predsednik Tramp je u utorak požurio da se obrati kritičarima koji su rekli da je njegova administracija zanemarila američke teritorije pogodjene olujom.

​“Mi svakog sata dostavljamo ogromne količine vode i hrane i zaliha za Portoriko. Ovo nije Florida, niti Teksas gde možemo da odemo smesta I distribuiramo."

Predsednik se takodje sastao sa zvaničnicima vanredne službe u utorak koji su kasnije rekli novinarima da su flotile sa zalihama i osobljem poslate na ostrvo da se pozabave rastućom humanitarnom krizom.

“U Portoriku i na američkim Devičanskim ostrvima se nalaze hiljade pripadnika federalnog osoblja iz Federalne agencije za vanredne situacije, te Sekretarijata za odbranu i drugih federalnih agencija koje pomažu u oporavku", saopštila je Ilejn Djuk, vršilac dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost.

Guverner Portorika Rikardo Roseljo je takođe je branio Trampa, dok je obilazio objekat za distribuciju gasa kraj luke San Huan. On je rekao da je razgovarao sa predsednikom i da su mu pružena uveravanja da on brine za ostrvo.

"Uveren sam da on brine i u potpunosti očekujem njegovu podršku u ovim nastojanjima. On je to jasno stavio do znanja meni lično, te stoga ja želim da mu se zahvalim zbog toga što je delovao brzo povodom nekih stvari.”

I dok luke i aerodromi u Portoriku ponovo uspostavljaju svoje kapacitete da prime više teretnih brodova i aviona, očekuje se da se ubrza distribucija pomoći.

Medjutim, Marija još nije okončala svoj uticaj. Oluja se kreće na sever duž američke obale uzrokujući talase I poplave u Severnoj Karolini što je primoralo gradjane nekih priobalnih oblasti da se evakuišu.