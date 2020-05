Hiljade evakuisane posle pucanja brana u Mičigenu

Oko 10.000 ljudi evakuisano je iz centralnih delova Mičigena zbog nabujale vode koja je dovela do pucanja brana. Guvernerka Grečen Vitmer navodi da bi centar grada Midlend mogao da se nađe pod skoro tri metra vode.

Drugi put u manje od 24 sata, porodicama koje žive duž reke Titabavasi i povezanih jezera u okrugu Midlend, naređeno je da napuste kuće.

Do srede ujutru, voda je prekrila neke ulice oko rečne obale u centru Midlenda, uključujući parking pored reke, a dospela je i do lokalnog hotela. Do srede ujutru, reka se podigla na nivo od 10,5 metara u Midlendu, čime je oboren rekord iz vremena poplave 1986. godine, kada je voda dostigla nivo od 10,3 metara.

Nacionalna meteorološka služba pozvala je u utorak uveče sve koji žive blizu reke da se premeste na viša područja posle "katastrofalnih kvarova" na branama Idenvil, koja se nalazi na oko 225 kilometara severno od Detroita, i Senford, oko 7 kilometara nizvodno od Midlenda.

Guvernerka Vitmer kaže da Midlendu, gradu sa oko 42.000 stanovnika koji se nalazi na dvanaestak kilometara nizvodno od brane Senford, preti posebno velika opasnost od poplave.

Glavna fabrika hemijske kompanijie Dau Kemikal nalazi se na obali reke u tom gradu.

Vitmer je uvela vanredno stanje u okrugu Midlend i pozvala ugrožene građane da potraže smeštaj kod prijatelja i rođaka ili u jednom od otvorenih skloništa. Takođe je pozvala ljude da preduzmu zaštitne mere da bi sprečili širenje koronavirusa, kao što je nošenje maski i poštovanje socijalne distance "koliko god su u mogućnosti."

Kompanija Dau Kemikal je aktivirala svoj centar za vanredne operacije i prilagodiće svoj rad trenutnim uslovima, saopštila je portparolka kompanije Rejčel Šikora.

2018. godine, Federalna regulatorna komisija za energetiku povukla je dozvolu za rad kompanije koja je upravljala branom Idenvil zato što se nije povinovala pravilima o kapacitetu prelivanja i ustanovljeno je da brana ne bi mogla da izdrži najteže poplave koje su moguće u tom regionu.

Brana Idenvil, sagrađena 1924, dobila je nezadovoljavajuću ocenu države 2018. Brana Senford, izgrađena 1925, dobila je ocenu da je u dobrom stanju. Obe su trenutno u procesu prodaje.