Haradinaj za uključivanje velikih sila u završnu fazu dijaloga

Razmena teritorija izmedju Kosova i Srbije je vraćanje u prošlost i izazivanje novog rata na Balkanu rekao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj na konferenciji "Govori otvoreno" koju je organizovao pokret FOLJ. On je istakao da je za postizanje završne faze između Srbije i Kosova potrebno da se uključe i velike sile.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je protiv nastavka dijaloga Beograda i Prištine, na način kako se vodio do sada, zbog kako je kazao, slabih rezultata. On je kazao da dijalog mora da uđe u završnu fazu koja će rezultirati reciporočnim priznanjem. Haradinaj je rekao i da nema više mesta za kompromise jer su oni svi "potrošeni" i istakao da su neprihvatljiva rešenja poput, kako je kazao, razmene teritorija.

"Ne verujem da je razmena teritorija rešenje. Razgovarao sam sa braćom iz Preševa i objasnio zašto to nije rešenje. To je velika greška, veliki rizik. Kad god da se o tome razgovara, to je vraćanje unazad, ne samo za Kosovo, nego i za region. Svako ko ide ovim putem priprema novi rat na Balkanu. Za završnu fazu dijaloga potrebno je uzajamno priznavanje Kosova i Srbije, trebalo bi da uključe i Trampa, Angelu Merkel i Makrona", rekao je Haradinaj.

Haradinaj se osvrnuo i na najavu predstavnika Srpske liste da će sami formirati Zajednicu srpskih opština ako to ne uradi Priština i kazao da tako nešto ne bi imalo pravnu težinu. On je kazao da će Vlada Kosova ispuniti dogovoreno uključujući i Zajednicu srpskih opština, a da će, kako je kazao, konačnu agendu razgovora sa Beogradom voditi predsednik Kosova Hašim Tači.

"Pre svega zato što predsednik zemlje nema puno posla. On kad ode na posao ujutru on treba da traži šta da radi, takva je priroda posla. Dok premijer treba da vidi šta da ne uradi, koje su teme koje mogu da sačekaju. Prema tome, predsednik može da obavi taj deo posla i on ima sve mogućnosti da tretira tu temu", kazao je Haradinaj.

Govoreći o povlačenju Srpske liste iz Vlade Kosova Haradinaj je kazao da je sa Srpskom listom imao dobar odnos sve do incidenta u Mitrovici i hapšenja Marka Đurića, kada je Srpska lista odlučila da napusti Vladu Kosova. Po rečima Haradinaja u toku je komunikacija sa predstavnicima Srpske liste kako bi se vratili u Vladu.

"Srpska lista je ponudila ostavku koju nisam prihvatio. Imaćemo intenzivniju komunikaciju kako bi se sagledala mogućnost njihovog povratka u Vladu. Nema zahteva sa njihove strane. Ovo više ima veze sa hapšenjem Marka Đurića", rekao je Haradinaj.

Premijer Kosova je govorio i o nedavnoj deportaciji šestorice turskih državljana i ponovio da nije imao nikakvu informaciju, da je taj slučaj došao ‘iz vedra neba‘ i da su kako je kazao to bili obavezni da mu jave šef obavestajne službe i ministar unutrašnjih poslova, koji su zbog toga što to nisu učiniti, smenjeni.