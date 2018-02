Han: Dati priliku zemljama Z. Balkana da postanu članice EU jer to jeste Evropa

Na kraju drugog, završnog, dana ministarskog skupa u Sofiji šefica evropske diplomatije, Federika Mogerini je "realistično optimistična " da će se dijalog Beograda i Prištine uspješno okončati do kraja 2019, a komesar za proširenje Johanes Han da bi do juna ove godine mogao da bude postignut sporazum Skopja i Atine, čime bi Makedonija nastavila zamrznuti proces evropskih integracija.

Neformalni ministarski sastanak bez formalnih zaključaka, ali jedan, neformalni, sam se nameće - trebaće sa evropske, ali i regionalne strane više energije i rada nego do sada ukoliko se želi ispuniti zacrtano Strategijom. Jedan od jasno naglašenih preduslova je rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja, a medju njima normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Za Visoku predstavnicu EU je to i pitanje stabilnosti i budućnosti regiona, za čije rješavanje su, po njenom uvjerenju, opredjeljene sve uključene strane.

"Vidim jasnu opredjeljenost dvojice predsjednika koji su ušli u polje pravno obavezujućih sporazuma koji bi trebali da normalizuju odnose i to bi definitivno bila kvalitativna promjena za obje strane, kao i za region. Realistično sam optimistična da bi to moglo da donese rezultate do kraja našeg mandata, do kraja 2019", rekla je Mogerini.

Na uticaj Rusije na region, evropski komesar za proširenje odgovara.

"Ako je u pitanju napredak Zapadnog Balkana, on je u uskoj vezi sa napretkom EU. Sve te zemlje su okružene evropskim članicama i jasno je da, prije ili kasnije, sve one treba da imaju priliku da postanu članice Unije, jer to jeste Evropa", istakao je Han.

Medjutim, ta ista Evropa svojom Strategijom nije odgovorila na očekivanja, uvjeren je šef madjarske diplomatije Peter Sijarto.

"Vrlo sam razočaran strategijom i mislim da bi integracije i proces proširenja trebalo da budu znatno brže. Zato što mislimo da Zapadni Balkan ima dosta izazova, kada su u pitanju tenzije, a one bi se lakše prebrodile ako bi proces proširenja išao brže. Podržavamo Srbiju i CG da idu naprijed znatno brže. Kao datum njihovog prijema bi mogla da bude i 2022. i vrlo cijenimo šta je u te dvije države uradjeno do sada, kao što podržavamo i ostale zemlje regiona u naporima da se pridruže Uniji, ali za Srbiju i CG smo uvjereni da je planirani datum prijema predaleko i zaslužuju da budu primljene u Uniju mnogo ranije", smatra Sijarto.

Na skupu su evropski zvaničnici izrazili optimizam da bi u skorije vrijeme mogao biti riješen spor oko imena izmedju Skoplja i Atine, što bi otvorilo prostor da Makedonija u junu dobije zeleno svjetlo za početak do sada blokiranih pregovora o prijemu.

"To bi bio veliki povod za slavlje. Radimo sve što je u našoj moći kako bi u junu bila politička odluka i radimo sve kako bi i Grčka bila dio to konsenzusa. Bilo bi to dobro za Makedoniju, sve naše susjede, za Balkan ali i za Evropu", mišljenja je ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov.

Riječi je bilo i o situaciji u Siriji i Visoka predstavnica je tom prilikom ponovila poziv Ankari američkog državnog sekretara Reksa Tilersona da ne pretjeruje sa vojnom akcijom, uz ozbiljnu zabrinutost zbog civilnih žrtava i humanitarnih posljedica tuske vojne akcije na sjeveru Sirije.