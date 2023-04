Benet: VOA odbacuje oznaku Tvitera “finansiran od strane vlade” jer podrazumeva nešto drugo

VAŠINGTON - Glas Amerike nije pod kontrolom američke vlade, iako ga američka vlada finansira, a uređivačka i novinarska nezavisnost garantovana je i zakonom, izjavila je Amanda Benet, direktorka američke Agencije za globalne medije (USAGM) u okviru koje se nalaze i Glas Amerike (VOA) i Radio Slobodna Evropa (RFERL).

Ona je na onlajn brifingu za novinare, odgovarajući na pitanje o tome što je Glas Amerike na Tviteru označen kao medij “finansiran od strane vlade”, rekla da takvu oznaku potpuno odbacuje.

“Nas finansira vlada, ali potencijalno takva etiketa može da se tumači drugačije – da nas vlada kontroliše. Baš kao i Nacionalni javni radio (NPR), mi to odbacujemo. Vlada nas ne kontroliše. Mi smo nezavisni i to pokazuju brojni primeri u praksi, a to nam nalaže i statut. I kada nas označite kao “finansiran od strane vlade”, to se pogrešno tumači. Nastavićemo da insistiramo na ovoj razlici u razgovorima sa Tviterom, mislimo da je oznaka pogrešna”, istakla je nekadašnja direktorka Glasa Amerike.

Objasnila je da nezavisnost urednika i novinara Glasa Amerike garantuje i zakon, takozvani “fajervol”, koji ih štiti od uticaja vlasti.

“Kada sam bila direktorka Glasa Amerike, bila sam uključena u proizvodnju vesti. Danas, kao direktorka USAGM ne diktiram, niti se mešam u izveštavanje naših entiteta i ponosna sam jako na to”, istakla je Benet.

Nekadašnja novinarka, a sada direktorka američke državne agencije, kazala je da je nedavno bila u Holandiji, na panelu o slobodi medija u okviru Samita za demokratiju, i da je velika tema bila bezbednost novinara – posebno što je u tom trenutku u Rusiji bio uhapšen novinar Vol strit džurnala, Evan Gerškovič.

“Istakli smo više puta da novinarstvo nije zločin. Stojimo uz Evanove kolege i tražimo njegovo momentalno puštanje na slobodu”.

Benet je istakla da ukrajinski novinari rizikuji život izveštavajući sa prvih linija fronta, dok ruski novinari moraju da napuste zemlju kako bi publici sa ruskog govornog područja pružili tačne i istinite informacije.

“Veliki broj nezavisnih novinara sa kojima smo razgovarali veruje da unutar Rusije postoji značajan broj građana koji žude za tačnim i istinitim informacijama. To pokazuju i Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, naša istraživanja pokazuju da dopiremo oko 10 odsto publike na nedeljnom nivou unutar Rusije, što je izuzetno za jedno zatvoreno medijsko okruženje kojim dominira državna propaganda”.

Osvrnula se i na medijsku situaciju na Zapadnom Balkanu, gde je nedavno parlament Republike Srpske izglasao da se uvreda i kleveta ponovo definišu kao krivično delo.

Iako nije komentarisala konkretne medijske situacije u balkanskim zemljama, direktorka američke USAGM je upozorila da se prostor za slobodne medije sve više sužava.

“Situacija postaje sve teža, države se zatvaraju i koriste različite taktike - na Samitu za demokratiju se mnogo govorilo o tužbama protiv novinara. Medijski prostor se sužava i to pred nas stavlja dodatni zadatak – da vidimo kako možemo da prodremo u te zatvorene prostore. Što se tiče naše organizacije, USAGM, to nije ništa novo. Jako podseća na periode Drugog svetskog rata i Hladnog rata, kada smo bili posebno angažovani i kada je medijski prostor bio kompletno zatvoren. Ali, mi smo uspeli da prodremo i u takve sredine”, zaključuje Benet.