General Keli brani Trampa, kritikuje članicu Kongresa

Šef osoblja Bele kuće, penizonisani general-pukovnik Džon Keli brani je predsednika Trampa i izrazio je šok i ogorčenje zbog postupka članice Predstavničkog doma iz Floride koja je prepričala sadržaj predsednikovog telefonskog razgovora sa udovicom američkog vojnika poginulog u Nigeru. Keli, čiji je sin, marinac, poginuo u Avganistanu 2010. izjavio je da je verovao da je privatnost takvih poziva neprikosnovena. Članica Kongresa Frederika Vilson kritikovala je predsednika Trampa zbog, kako je ocenila, „neprikladnih reči upućenih ožalošćenoj udovici vodnika La Dejvida Džonsona.

Džon Keli je rekao novinarima u Beloj kući da je bio tako zapanjen kršenjem privatnosti koje je počinila članica Kongresa Vilson da je otišao na Arlingtonsko groblje da prošeta među grobovima palih vojnika kako bi se pribrao.

“Proveo sam tamo sat i po vremena, šetajući među grobovima, od kojih sam neke ja tamo stavio jer su izvršavali moja naređenja u trenutku kada su ubijeni.”

Članica Predstavničkog doma sa Floride bila je uz porodicu poginulog američkog vojnika u vreme Trampovog poziva i kasnije ga je kritikovala što je Džonsonovoj udovici rekao da je njen suprug “znao za šta se prijavio.”

Keli je rekao da se predsednik konsultovao sa njim o tome šta da kaže porodicama četvorice vojnika poginulih u Nigeru.

"Rekao sam mu – Ne postoji ništa što možete da uradite da ublažite bol tim porodicama.”

Keli je takođe potvrdio Trampovu tvrdnju da ga bivši predsednik Barak Obama nije nazvao kada mu je sin poginuo ali je dodao da to nije kritika na račun Obame.

"Neki predsednici odluče da zovu porodice. Verujem da svi šalju pisma. Ako odlučite da nazovete takvu porodicu, to je najteži poziv koji možete da zamislite.”

Keli je izjavio da je savetovao Trampa da ne zove porodice telefonom jer one to ne očekuju, ali je dodao da je to lep gest i da je Tramp izrazio saučešće najbolje što je umeo.

Keli se pojavio pred novinarima posle niza medijskih napada na Trampovu administraciju, prvo zbog izjave koja je protumačena kao kritika prethodnih predsednika što nisu telefonom zvali porodice palih vojnika a potom zbog formulacije koju je iskoristio u telefonskom razgovoru sa Džonsonovom udovicom. Predsednik Tramp je izjavio da je Vilson “potpuno izmislila priču”, ali je njen iskaz potvrdila porodica vodnika Džonsona. General Keli, koji je i sam slušao taj telefonski razgovor, nije porekao tačnost njenog iskaza.