FHP održao javni čas o Srebrenici

U danu u kome je u Potočarima kod Srebrenice obeležena 22. godišnjica zločina nad pripadnicima muslimanskog naroda, u Beogradu je, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo održan javni čas o događajima iz jula 1995. godine.

Sa idejom da javnost Srbije upozna sa svim što se dogodilo u Srebrenici pre 22 godine, Fond za humanitarno pravo održao je javni čas na kojem su predstavljene sudski utvrđene činjenice, dokumenti iz dokaznog postupka i video zapisi o događajima od 1992. do 1995. godine.

Kako je tom prilikom rekla direktorka Pravnog programa FHP Milica Kostić, uporedo sa izostankom informacija o tome šta se u julu 1995. stvarno desilo u Srebrenici i okolini, u Srbiji se i danas vodi agresivna kampanja revizionizma:

"Poslednja istraživanja javnog mnjenja kažu da svega deset odsto građana u Srbiji zna šta se u julu 1995. godine dogodilo u Srebrenici. I sad, uporedo sa tim odsustvom informacija, mi imamo jednu veoma agresivnu kampanju revizionizma, tvrdnji koje idu od toga da jeste u Srebrenici ubijeno preko 7.500 ljudi, ali da to nije genocid, do potpunog negiranja da uopšte nije bilo žrtava, ili da ih nije bilo toliko".

Istraživač Fonda za humanitarno pravo Nemanja Stjepanović rekao je da rat u Bosni i Hercegovini nikako nije počeo spontano i predočio strateške dokumente tadašnje Republike Srpske, kao i događaje koji su prethodili i rezultirali etničkim čišćenjem i genocidom.

On je naveo da je ključni dokaz dokument o šest strateških ciljeva bosanskih Srba, donet na sednici Skupštine RS 12. maja 1992, kada je i Ratko Mladić proglašen komandantom Vojske Republike Srpske:

"I on se tada obraća Krajišniku i Karadžiću, kao najvišim zvaničnicima Republike Srpske, tada već, on im govori da ako oni žele da to što su predstavili na Skupštini RS sprovedu u delo, da zauzmu te srpske teritorije i da ih očiste od pripadnika druga dva naroda, da se razgraniče sa ta dve druga naroda, on kaže, doslovno ovim rečima: 'to je, ljudi, genocid'".

Inače, Fond za humanitarno pravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju danas predstavio dokazni materijal sa oko 250 dokumenata, svedočenja i zapisa kako je počela i sprovedena srebrenička operacija nad Bošnjacima.