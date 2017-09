Evropski parlament zabrinut zbog nasilja u Mjanmaru

Evropski parlament, koji je svojevremeno Aung San Su Ći dao nagradu

Saharov, sprema se da zvanično od vlade Mjanmara traži hitne mjere zaustavljanja nasilja, dok je danas Evropska komisija odobrila dodatnih 3 miliona eura na raniju pomoć od 12 miliona, uglavnom za muslimansku Rohindža manjinu.

Pred početak jesenje sesije Evropskog parlamenta, koja se održava u Strazburu, šefovi parlamentarnih političkih grupa su izložili ključne tačke rasprava na plenarnoj sjednici. Za evropske liberale, jedna od nezaobilaznih tema je alarmantna situacija u Mjanmaru i zato najavljuju:

"Situacija postaje svakim danom sve gora, poslao sam pismo predsjedniku EP, Tajaniju, tražeći od njega da od Aung San Su Ći zvanično traži da preduzme korake i zaustavi nasilje koje traje. Mislim da to moramo da učinimo jer smo joj svojevremeno dali nagradu Saharov i to moramo da iskoristimo kao argument da izvršimo pritisak na vlasti Mjanmara da preduzmu akciju. Sama Aung je izjavila da su etničko čišćenje 'lažne vesti' i ne mislim da je to odgovarajuća

reakcija sa njene strane. Činjenica da smo joj dali nagradu daje nam pravo da od nje tražimo da nešto učini", poručuje šef parlamentarne grupe liberala Gaj Verhofštad.

I u Evropskoj komisiji se pridružuju pozivima da se zaustavi nasilje nad civilima muslimanske Rohindža manjine u Mjanmaru, te omogući podjela humanitarne pomoći najugroženijima.

"Uz ovo, pozivamo na maksimalnu uzdržanost i zaštitu nenaoružanih civila", rekla je portparolka Evropske komisije, Maja Kocijančić.

Upravo danas je Komisija odobrila dodatna 3 miliona eura pomoći najugroženijim Rohindža civilima za hranu, vodu i skloništa izbjeglih u Bangladeš. Maja ove godine, Brisel je izdvojio 12 miliona za slične potrebe.

Podsjeća se ovom prilikom da je EU Mijanmaru od 1994. godine na ime humanitarne pomoći dala 232 miliona eura, a Bagladešu od 2007. ukupno 153 miliona eura.