Evropska pomoć Siriji uslovljena nastavkom političkog dijaloga

Rusija, Iran i Turska moraju vojne aktivnosti zamijeniti političkim i, zajedno sa Sirijcima i ostatkom medjunarodne zajednice, sjesti za pregovarački sto, jedna je od poruka dvodnevne, druge po redu konferencije o budućnosti Sirije i regiona koja je u sredu zaključena u Briselu. Predstavnici 85 država svijeta bi, kako se očekuje, odvojili gotovo 4 milijarde eura za pomoć Siriji, a evropska pomoć je uslovljena nastavkom političkog dijaloga.

Djevojčica koju zovu Farah, ili sreća, ima tek šest godina i nikada do sada nije doživjela mir u svojoj zemlji. Sa porodicom je u izbjegličkom kampu, gdje odrasta, učeći arapski i engleski jezik, sanjajući da postane učiteljica i pjesnik...i sanjajući da se jednom vrati kući. Voli da recituje poeziju jer, kaže, to usreći ljude, voli da uči jer kaže da će znanje biti najveće bogatstvo budućim generacijama...i još kaže: biti izbjeglica ne znači da ne možeš da ideš naprijed.

"Četvrtina svih izbjeglih na svijetu su Sirijci, a četvrtina svih Sirijaca su izbjeglice. Više od milion sirijske djece nikada nisu upoznali svoju zemlju u miru, djece kao što smo vidjeli danas video o djevojčici Farah. Njihovi životi su uobličeni tragedijom ali i hrabrošću njihovih porodica. Dajući smještaj izbjeglicama, sada gotovo šest miliona, okolne zemlje su im spasile živote i osigurale budućnost milionima djece. Podršku im je pružila i medjunarodna

zajednica i konferencije poput ove ali Sirijci se sada suočavaju sa situacijom da rat bjesni, a da je diplomatija propala. Prema istraživanju naše agencije, 90 odsto izbjeglica želi da se vrati kući, ali vratili bi se kada nasilje prestane, bezbjednost bude garantovana i kada bude postojalo političko rješenje koje će donijeti održiv mir", rekao je visoki komesar UN-a za izbjeglice, Filipo Grandi.

Mir može donijeti samo politički sporazum, uporno ponavljaju u Briselu, a to su rekli danas i predstavnicima Rusije, Irana i Turske, ključnim igračima na terenu. Da li oni ozbiljno vjeruju da mir neće donijeti oružje?

"Treba shvatiti da smo samo prije sedam dana bili na ivici najveće regionalne, čak globalne vojne konfrontacije, nastale nakon ekstremno dramatične upotrebe hemijskog oružja, a što je vodilo do jedne od najdubljih podjela u Savjetu bezbjednosti. Mogu vam reći jednu, skoro pa, anegdotu - kada smo u to vrijeme pripremali ovu konferenciju, gledali smo se preko stola i pitali: hoće li nas uopšte biti u vrijeme planirano za konferenciju jer su se stvari pogoršavale iz sata u sat. Danas me pitate da li vjeruju u političko rješenje? Sama činjenica da smo danas imali za stolom ministre čije zemlje

imaju medjusobno ozbiljne probleme, koji su sa poštovanjem slušali jedni druge, pa čak i prepoznali neka zajednička stajališta, to već znači nešto. Nije mnogo, ali jeste nešto. Iako djela ne slijede riječi, duboko vjerujem da je u interesu i Moskve i Teherana da učestvuju u političkom rješenju jer možete vojno dobiti bitku, ali ne možete na isti način dobiti mir i povjerenje ljudi", istakla je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

U Briselu se još vode konsultacije oko materijalne pomoći Siriji u ovoj godini, a očekivanja su, sudeći prema obećanjima, da bi učesnice konferencije mogle da prikupe oko 4 milijarde eura. EU želi prije toga da vidi korake koji će voditi ka nastavku političkog procesa i pregovora, uz nadu da je i današnja konferencija bila jedan od njih.