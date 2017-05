EK: Unutrašnje jedinstvo prioritet

Evropljani žele da grade mostove, ali prioritet im je unutrašnje jedistvo 27 zemalja članica, komentar je Evropske komisije na izjavu njemačke kancearke o tome da se na partnere više ne može računati. Uz to, ukoliko ne bude promjena u američkoj viznoj politici, prema kojoj građani pet evropskoh država, njih oko 70 miliona, za ulazak u Ameriku moraju da imaju vize, slična mjera bi do kraja godine mogla da bude uvedena za Amerikance koji putuju u Evropu.

Komentar njemačke kancelarke Angele Merkel da, sudeći prema onome što je doživjela tokom nekoliko posljednjih dana, Evropa ne može više da se oslanja na svoje partnere, misleći na odlazeću Veliku Britaniju i još više, na rezultat nedavnog susreta sa američkim predsjednikom, naišao je na diplomatski iskazanu, ali ipak jasnu potvrdu Evropske komisije.

"Predsjednik Junker je za gradnju mostova, Evropska komisija se zalaže za jedinstvo evropske 27-ke, te je s tim u vezi podnijela nekoliko prijedloga o budućnosti Unije o tome kako možemo dalje zajedno i da budemo sigurni da je Evropa odgovorna za vlastitu sudbinu. U isto vrijeme Evropa ostaje otvorena i spremna za partnerstvo", kaže portparol Evropske komisije Margaritis Sćinas.

Gotovo u isto vrijeme, Komitet za građanske slobode Evropskog parlamenta je najavio kako će pokrenuti proceduru protiv EK zbog činjenice da, i pored toga što Vašington od građana pet evropskih država zahtijeva vize za ulazak u Ameriku, ne pokreće mehanizam reciprociteta, tj ne uvodi vize za Amerikance...

"Primili smo k znanju glasanje Komiteta za građanske slobode EP, a sama EK je do sada četiri puta razmatrala ovo pitanje sa Parlamentom i Savjetom. Nastavićemo razgovore, a EK će se ovom pitanju vratiti do kraja godine", kaže portparolka Evropske komisije Nataša Berto.

Krajem godine bi, prema najavama, slična ograničenja za putnike iz Hrvatske, Poljske, Bugarske, Rumunije i sa Kipra trebalo da ukine Kanada, dok se u EK nadaju da će do tada Vašinton da promijeni stav i da pomenute države više ne smatra "bezbjednosno sumnjivim".

U širem kontekstu, priča o vizama se uklapa u narastajuće nepovjerenje među do juče čvrstim partnerima. Treba reći da su Evropljani kritički stav prema novoj američkoj administraciji, kada je reč o slobodi kretanja, zauzeli već nakon uredbe predsjednika Trumpa o zabrani ulaska u Ameriku građana nekoliko muslimanskih država...

Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini kaže:

"Nikome, nikome ne smiju biti uskraćena njegova prava zbog mjesta rođenja, religije ili etničke pripadnosti. To stoji i u našim ustavima, u Evropi i u Americi. To je ono što smo, to je naš identitet, to je nešto što ne možemo smetnuti sa uma".

Ukoliko se stav američke strane u vezi sa nejednakim viznim tretmanom Evropljana do kraja godine ne promijeni, sve su prilike da će Komisija biti prisiljena da primjeni recipročno uvođenje viza Amerikancima, što se s druge strane okeana smatra kontraproduktivnim načinom rješavanja ovog pitanja. Za sada je izvjesno da su vize test kvaliteta odnosa Vašingtona i Brisela, odnosa koji bi, priznaju u evropskim institucijama, mogli i trebalo da budu znatno bolji.