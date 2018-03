Brisel traži primenu sporazuma o Zajednici srpskih opština

Evropska unija, kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, očekuje i to jasno naglašava - bez odlaganja o djelo sprovesti sve što je do sada dogovoreno tokom dijaloga, saopšteno je u Briselu, u reakciji na odgadjanje uspostave ZSO i dovodjenje u pitanje sudbine dijaloga. A direktnu posljedicu nepostojanja dogovora dvije strane osjećaju ovih dana i Evropljani - zbog devijacija u frekvenciji struje, nastalih na relaciji Kosovo-Srbija, električni satovi u Evropi kasne oko šest minuta.

U Evropskoj komisiji ne žele da komentarišu izjave zvaničnika iz Beograda i Prištine o sudbini dijaloga dvije strane, u iščekivanju da se dijalog ne samo nastavi, već da se i do sada dogovoreno što prije i primjeni...

"Vrlo je jasno da želimo da vidimo primjenu svih sporazuma koji su do sada postignuti tokom dijaloga i to, naravno, uključuje i uspostavu ZSO.Od početka smo jasno stavili na znanje objema stranama da ovaj sporazum treba da se primjeni bez odgadjanja, a isto važi i za ostale sporazume, poput onog o energiji. Mogu da najavim da će se novi krug dijaloga na tehničkom nivou održati krajem ovog mjeseca a biće riječi o uspostavi ZSO, energiji, mostu u Mitrovici, slobodi kretanja...", navodi portparolka Evropske komisije, Maja Kocijančić.

​Neriješena pitanja izmedju Beograda i Prištine osjećaju već nekoliko dana i potrošaci električne energije u EU - devijacije u frekvenciji struje, nastale izmedju Kosova i Srbije, dovele su do kašnjenja električnih satova širom Evrope...

"Postoji devijacija u frekveniciji električne energije unutar električne mreže u centralnoj Evropi a to izaziva kašnjenje eletričnih satova do šest minuta. To je u nadležnosti evropske mreže operatora prenosa električne energije, koji su u kontaktu sa lokalnim vlastima gdje je ova devijacija locirana, sa vlastima Srbije i Kosova. I naši eksperti su u stalnom kontaktu sa evropskim operatorima...", kaže portparolka Evropske komisije, Ana-Kaisa Itkonen.

Treba li reći da se EU po prvi put susrela sa ovim problemom otkako je uspostavljena evropska električna mreža, a u Komisiji potvrdjuju. Bojazan - niko ne zna kada bi sličan problem, sa iste lokacije, mogao da zadesi evropske potrošače električne enegije.