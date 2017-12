EU dodelila sredstva za promociju ljudskih prava u Srbiji

Evropska unija dodelila je finansijsku pomoć nevladinim organizacijama koje promovišu ljudska prava, jer je to, kako je prilikom dodele pomoći istakla zamenica ambasadora EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar, osnovni princip na kome počiva EU.

Devet organizacija civilnog društva iz Srbije dobilo je u ponedeljak finansijsku pomoć EU za sprovođenje programa kojima se promoviše poštovanje ljudskih prava i pomaže najosetljivijim delovima stanovništva.

Ukupan iznos pomoći je dva miliona evra, a kako je objasnila zamenica ambasadora EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar, podržane su organizacije koje se bave osnovnim ljudskim pravima i rade sa najugroženijim društvenim grupama, kao što su žene, deca, osobe sa invaliditetom i ljudi sa margina.

"Evropskoj uniji je posebno stalo da se Srbija približava EU na način koji mi podržavamo, a to znači da se brine o temeljnim ljudskim pravima, i da samo srpsko društvo radi na tome. Da ljudi sa margina postaju i učestvuju u donošenju različitih odluka", rekla je Štamcar.

Među dobitnicima pomoći i je Fondacija Tijana Jurić za program "Bezbednost i dobrobit dece i mladih", a osnivač Fondacije Tijana Jurić, njen otac Igor Jurić, je rekao da će uz finansijsku pomoć EU ta fondacija da nastavi organizovanje radionica po školama radi ukazivanja na opasnosti na internetu i suzbijanja vršnjačkog nasilja.

"Omogućeno nam je da možemo da snimimo neke video materijale, što nam je bilo vrlo važno, omogućeno nam je da možemo da uradimo istraživanja. I to su samo neke od stvari koje ćemo raditi ove dve godine . Velika je važnost ove pomoći za nas zato što smo to do sada radili bukvalno iz naših sredstava, bez ikakvih projekata", istakao je Jurić.

Inače, finansijska pomoć za organizacije civilnog društa dodeljena u saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, a grantove su dobili i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, organizacija Astra za borbu protiv trgovine ljudima, Fondacija Ana i Vlade Divac, kao i Međunarodna mreža pomoći I.A.N.