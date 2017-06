EP usvojio rezoluciju o Srbiji, uz kritike

U Evropskom parlamentu usvojena je rezolucija o Srbiji u kojoj se ističe napredak koji je zemlja ostvarila na putu EU integracija, ukupan ekonomski i društveni napredak, naglašava se u rezoluciji. Medjutim, i dalje kao uslov napretka ostaje normalizacija odnosa sa Kosovom, dok se ozbiljna zabrinutost izražava kada je u pitanju vladavina prava, borba protiv korupcije, kao i narušene medijske slobode.

Srbija ima evropsku budućnost, sasvim je jasan njen put ka evropskom članstvu, ukazao je izvjestilac za Srbiju, Dejvid Mekalister pred današnje glasanje o novoj rezoluciji. Podsjetio je da je već otvoreno osam poglavlja završnih pregovora o prijemu i pozdravio najavu otvaranja novih poglavlja još ovog mjeseca. Istakao je i važnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine...

"Čim Srbija dobije premijera i čim Kosovu bude imalo stabilnu vladu, obje strane treba da nastave sa primjenom svega već dogovorenog, u dobroj volji i bez odlaganja”, naveo je Mekalister.

"Srbija sada treba da gradi dalje na postignutom napretku i nastavi sa reformama. Posebno se to odnosi na vladavinu prava i zaštitu manjina. jednako je važno da nastavi sa svojom ulogom u normalizaciji odnosa sa Kosovom", kazao je evropski komesar za pregovore o proširenju, Johanes Han:

"Veoma sam zadovoljan, jasna većina je glasala za moj izvještaj- 524 Za, 70 PROTIV a to pokazuje da velika većina parlamentaraca želi da Srbija nastavi sa svojom pro-evropskom orijentacijom", ocenio je Dejvid Mekalister.

Ipak, tokom rasprave o rezoluciji o Srbiji su se čule i kritike, posebno kada je riječ o vladavini prava, slobodi medija, uz zapažanje da demokratija mora da bude način življenja, a ne mrtvo slovo na papiru...

"Na papiru i u izvještaju ispred nas, prilike u Srbiji ne djeluju zabrinjavajuće. Ali ono što čujem kada razgovaram sa gradjanima Srbije, čujem sasvim drugačije stvari- kažu mi da je gotovo nemoguće dobiti posao ako niste član partije ili ako ne platite izvjesnu svotu novca za to. Izvještaji nevladinih organizacija pokazuju stalno urušavanje vladavine zakona a neriješeni slučajevi kao što je Savamala to i potvrdjuju u praksi. Prijeti se predstavnicima medija, onemogućavaju istraživački novinari a neki od njih se i fizički napadaju. Pitam sebe i vas: da li je to Srbija koju želimo da vidimo kao dio evropske porodice, da li to želimo da postignemo pregovarajući poglavlja 23 i 24 završnih pregovora o članstvu? Bojim se da je odgovor NE, Srbija mora da čini mnogo više kako bi dostigla evropske standarde vladavine zakona, demokratije i poštivanja ljudskih prava. I sigurna sam da ako nastavimo da praktikujemo " konstruktivnu kritiku" i zatvaramo oči pred činjenicama, tada radimo nešto pogrešno. Kao važnoj zemlji u regionu, želim Srbiji da se razvije u prosperitetnu, ekonomski i socijalno stabilnu zemlju, u kojoj je demokratija način života a ne samo slovo na papiru, takvu Srbiju želimo da podržimo na njenom evropskom putu", navela je članica Evropskog parlamenta iz Slovenije, Tanja Fajon.

Evropski parlament je danas usvojio i novu rezoluciju o Kosovu, gdje se, pored ostalog, naglašava važnost što bržeg formiranja vlasti, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i neophodnost jasnog opredjeljenja budućih vlasti reformama, evropskim integracijama i normalizaciji odnosa sa Srbijom.