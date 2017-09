"Ektremno opasan" uragan Irma pogodio Karipska ostrva

Urgan Irma premestio se preko severnih Livard ostrva rano u sredu, dooseći vetrove u svojoj kategoriji 5, opasne talase i poplavne kiše direktno preko Barbude.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) saopštio je da prognostičari očekuju da se "ekstremno opasno jezgro" oluje premešta blizu ili preko Angvile, i britanskih i američkih Devičanskih ostrva tokom dana u sredu, pre nego što prođe blizu američkog Portorika u sredu uveče.

Predviđajući putanju uragana za periode kasnije ove nedelje je komplikovano, ali upozorenja zbog uragana izdata su u Dominikanskoj Republici, jugoističnom Bahamima i Tejks i Kerkos ostrvinma, dok su uzbunjivači na oprezu na Haitiju i Kubi. NHC saopoštava da će Irma zadržati moćnu kategoriju 4, ili 5 tokon narednih nekoliko dana.

"Na liniji vatre su mu Livar ostrva i Portoriko, a nakon toga ide ka Dominikanskoj Republici i Haitiju", rekao je portparol NHC, Denis Feltgen za Glas Amerike. "Tada, gledamo u Bajame, severnu obalu Kube i eventualno delove južne Floride. Postoji užasno mnogo građevina ispred Irme".

Ranije u sredu, Irma je održavala vetar od 295 kilometara na čas, stvarajući jedan od najsnažnijih uragana u istoriji.

Feltgen kaže da postoji vrlo malo stvari koje mogu odoleti tako snažnom ventru, što znači da Irma ima potencijal da izazove "katastrofalnu štetu".

Prognostičari kažu da bi uragan takođe mogao da dovede olujne talase visoke od dva do šest metara do ostrva na svom putu, kao i 20 do 30 centimetara kiše, dok bi u izolovanim oblastima moglo da padne i čitavih pola metra. Rezultat toga mogle bi da budu poplave i bujice blata, opasne po život.

Američki predsednik Donald Tramp proglasio je vanredno stanje u Portoriku, američkim Devičanskim ostrvima i Floridi i naredio Federalnoj agenciji za menadžment u katastrofama (FEMA) da započne sa aktivnostima pružanja pomoći.

Predviđena putanja Irme pokazuje da će oluja pogoditi ili proći blizu Floride, još uvek sa snagom velikog uragana negde oko nedelje. Ali nepouzdanost u predvoiđanju kretanja uragana toliko unapred ostavlja mogućnost da se uragan okrene ka istoku, stavljajući Bahame više u rizik, dok bi okretanje ka zapadu značilo prebacivanje rizika prodora u kopno sa južne Floride, na prevlaku te države.

Guverner Rok Skot proglasio je vanredno stanje širom Floride i naredio turistima da napuste lanac ostrva Florida kiz.

Katastrofalni udar na Floridu mogao bi da bude dodatni izazov sa kojim se suočava FEMA, koja je već angažovana na pružanju pomoći jugoistočnom Teksasu da očisti ostatke i sanira štetu nastalu prolaskom uragana Harvi, kategorije 4, koji je pogodio taj deo SAD 25. avgusta izbacivši rekordnu količinu kiše.