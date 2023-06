Američki ekstremisti služe kao inspiracija onima u inostranstvu

Među visokim američkim zvaničnicima za borbu protiv terorizma postoji mišljenje da postupci manjeg broja Amerikanaca zapravo pomažu u razvoju rasističkih i krajnje desničarskih ekstremističkih grupa širom sveta.

Preciznije, zvaničnici ukazuju na masovne pucnjave i druge napade visokog profila u Sjedinjenim Državama, koji su pomogli da se počinioci pretvore u mučenike, za grupe i pojedince sličnih mišljenja.

"Ne želim da govorim o nekom tačnom broju. Ne mogu to da izmerim", izjavio je u utorak, koordinator za borbu protiv terorizma Sekretarijata za domovinsku bezbednost Nikolas Rasmusen, na virtuelnoj konferenciji o bezbednosti u utorak.

"Ali, nažalost, to se dešava previše često, kada Amerikanci ili ljudi u Sjedinjenim Državama koji su izveli te užasne događaje, ili napade, služe kao inspiracija i doprinose radikalizaciji u drugim delovima sveta“, rekao je on. "Njihova imena, i njihov sistem vrednosti pojavljuju se u pismima ili govorima napadača koji se bave takvom vrstom aktivnosti u inostranstvu."

Ova zabrinutost nije novost. Istraživači, zapadni zvaničnici, pa čak i neki bivši američki zakonodavci, godinama su izražavali strahovanje da su grupe sa sedištem u SAD imale kritičnu ulogu u širenju rasističkih i krajnje desničarskih ideologija.

Na primer, Američka Liga za borbu protiv defamacije, navela je 2019. godine da je Dilan Ruf, osuđen za ubistvo devet osoba tokom rasno motivisane pucnjave u crkvi u Južnoj Karolini 2015, bio hvaljen na desničarskim internet forumima.

Nedavno, bivši koordinator za borbu protiv terorizma Stejt departmenta, Nejtan Sejls, upozorio je američke zakonodavce da američki beli ekstremisti menjaju celokupnu sliku toga šta su opasnosti.

"Ono što se dešava u Sjedinjenim Državama utiče na ono što se dešava u inostranstvu, a ono što se dešava u inostranstvu utiče na napade u Sjedinjenim Državama“, rekao je Sejls. "Te ekstremističke mreže međusobno razgovaraju."

Bivši kongresmen Maks Rouz otišao je toliko daleko da je upozorio da američki beli ekstremisti izvoze krajnje desničarska uverenja na skoro isti način kao što su radikalni imami u delovima Bliskog istoka izvozili džihadističke ideologije koje su podsticale terorističke grupe kao što su Al-Kaida i Islamska država.

Međutim, iako te terorističke grupe ostaju pretnja, Rasmusen je u utorak upozorio da su, kada je reč o opasnosti na američkom tlu, primat preuzeli domaći ekstremisti, uključujući one koji se zalažu za ideologiju bele superiornosti.

"Ravnoteža se prilično dramatično pomerila", rekao je on na Nacionalnoj konferenciji za bezbednost 2023.

"Skup pretnji domaćih ekstremista sada je veći po opsegu, učestalosti i čak smrtnosti u sadašnjem okruženju, i to je izvor duboke zabrinutosti“, dodao je Rasmusen.

Zabrinutosti u Kanadi

Kao i njihove američke kolege, kanadski zvaničnici takođe izražavaju zabrinutost.

"Od 2014. godine imali smo napade u kojima je poginulo 26 ljudi, a 46 je ranjeno u sedam različitih događaja koje bismo nazvali ’ideološki motivisani nasilni ekstremizam’, tako da je to bilo prioritetno pitanje“, izjavila je Lesli Souper, generalna direktorka za nacionalnu bezbednosnu politiku Ministarstva za javnu bezbednost i pripremu za vanredne situacije Kanade.

"Došli smo do zaključka da se ta perspektiva može izvući iz širokog spektra pritužbi i ideja širom političkog spektra i da je, naravno, animirana tehnologijom“, rekla je ona na konferenciji u utorak.

Souper je navela da forumi kao što su Jutjub kanali, gejmerske platforme i drugi prostori i dalje daju prostor rasno motivisanim ekstremistima da se okupljaju i šire.

"Nismo uspeli da napravimo progres na nekim od ključnih zapadnjačkih platformi da bi zaista sprečili i usporili cirkulaciju terorističkih sadržaja na internetu koji zaista nastavljaju da podstiču radikalizaciju", navela je ona. "Postoji podeljena odgovornost koju treba da preuzmu i tehnološke platforme."