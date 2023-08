Kirbi za Glas Amerike: Glavni zadatak samita o Ukrajini je promocija mirovne formule Zelenskog

Ukrajina i njeni saveznici planiraju da na razgovorima u Saudijskoj Arabiji, ovog vikenda, pridobiju globalnu podršku za mirovnu formulu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Ukrajinske i zapadne diplomate nadaju se da će se na sastanku savetnika za nacionalnu bezbednost i drugih visokih zvaničnika iz oko 40 zemalja biti postignuta saglasnost o ključnim principima koji bi bili osnova bilo kojeg rešenja za okončanje ruskog rata u Ukrajini, prenosi agencija Rojters.

Zelenski je u sredu rekao da se nada da će inicijativa dovesti do "mirovnog samita" lidera iz celog sveta ove jeseni na kojem bili podržani principi zasnovani na njegovoj formuli za mirovno rešenja od 10 tačaka. Zvaničnici su saopštili da Rusija ne bi bila prisutna ni na sastanku u Džedi - za koji se očekuje da počne u petak, sa glavnim razgovorima u subotu i nedelju - ni na mirovnom samitu.

Savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi rekao je da je cilj razgovora u Džedi da se što većem broju zemalja predstavi mirovna formula predsednika Zelenskog, zasnovana na ideji poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Među 10 tačaka plana su pozivi na puno obnavljanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta, povlačenje svih ruskih trupa, zaštita prehrambenih i energetskih zaliha, nuklearna bezbednost i oslobađanje svih zatvorenika.

Kirbi je u ekskluzivnom intervjuu za ukrajinski servis Glasa Amerike poručio da nije reč o mirovnim pregovorima za okončanje rata koji, kako je naglasio, može da se odmah završi ako ruski predsednik povuče trupe iz Ukrajine.

Glas Amerike: Da li ukrajinski mirovni razgovori u Džedi mogu da bude efektivan način da se više zemalja uključi u mirovni plan, posebno sa globalnog juga?

Kirbi: Mislim da će iz Džede proisteći nastavak procesa koji sada traje već više meseci, a to je da se promoviše mirovna formula koju je predsednik (Volodimir) Zelenski predstavio i da se pronađu načini da se ona aktuelizuje, da se pomogne da dobije na zamahu. Kratak odgovor na vaše pitanje je DA. Jedan od ciljeva je da se većem delu međunarodne zajednice predstavi mirovna formula predsednika Zelenskog i da se za nju dobije podrška. Ključna komponenta toga je, i to ne smemo da zaboravimo, teritorijalni integritet i suverenitet, jer je formula predsednika Zelenskog zasnovana na toj ideji, na tom osnovnom principu UN povelje. To je nešto sa čime svaka zemlja, osim Rusije, može da se saglasi.

Glas Amerike: Meksički predsednik je izjavio da će njegova zemlja učestvovati, samo ako su na mirovnim razgovorima prisutne i Rusija i Ukrajina. Do koje tačke administracija može da prihvati učešće Rusije i šta bi trebalo da se dogodi za to?

Kirbi: Mislim da je važno da se istakne šta sastanak u Džedi jeste, a šta nije. To je napor za nastavak procesa da se popularizuje i konkretizuje mirovna formula predsednika Zelenskog. To nisu mirovni razgovori. To nisu pregovori o okončanju rata. To je potpuno različit set okolnosti i ljudi ne bi trebalo da vide sastanak u Džedi kao formu kroz koju će se doći do nekih rešenja. To je o nastavljanju razgovora o tome kako bi ta mirovna formula mogla da izgleda. Nema pregovora, i rekao bih još dve stvari. Prvo, naravno svaka zemlja mora da odluči za sebe. Koliko će da se povezuje sa mirovnom formulom predsednika Zelenskog i naravno samostalno da odluči koju ulogu želi da ima u mirovnim pregovorima, kada i ako ih bude. Ono što smo mi rekli jeste da se o Ukrajini ne može razgovarati bez Ukrajine.

Kada god je gospodin Zelenski spreman da sedne sa gospodinom Putinom, što ne izgleda da će se dogoditi uskoro, mi smo rekli i nastavićemo da govorimo da stav Zelenskog i Ukrajine treba da bude temeljni element i potpuno poštovan u slučaju pregovora. Ali mi još nismo stigli do toga. Putin ne pokazuje nikakve indikacije da je voljan da pregovora. Zapravo suprotno. Vidimo više napada u poslednjih 48 sati na isporuke žitarica na Dunavu. On radi sve moguće, ne samo da pokuša da zadrži teritoriju koja mu ne pripada u istočnoj Ukrajini, već smanjuje mogućnost Ukrajine da izvozi žito u mnoge zemlje širom sveta, uključujući globalni jug.

Glas Amerike: Da li postoji vremenski okvir za koji administracija vjeruje da je najefektniji da se pronađe rešenje za efektivan, pravedan i održiv mir i da li predsednička kampanja za izbore 2024. može da utiče na podršku Ukrajini?

Kirbi: Ono što pokušavamo da uradimo za Ukrajinu u smislu podrške na bojnom polju, i razmatranja mirovne formule Zelenskog, ima veze sa željom da se okonča rat. I kao što smo više puta rekli mogao bi da se završi sutra ako Putin povuče trupe iz Ukrajine. Očigledno to se neće dogoditi. Mi bi želeli da se to dogodi što pre, narod Ukrajine bi želeo da se taj rat okonča, jer oni ratuju, umiru, pate zbog onoga što čini Putin, svi bi hteli da vidimo da se okonča ali veoma je teško utvrditi vremenski okvir o tome kako bi taj kraj izgledao. Trenutno mi smo fokusirani na to da obezbedimo da ukrajinske oružane snage budu uspešne u njihovoj kontraofanzivi kako bi povratili još više svoje teritorije od ruskih snaga, i nadamo se primorale Putina da sedne za pregovarački sto. Ali, još jednom, mi nismo još stigli do te tačke.

Glas Amerike: Da li će američki predsednički izbori uticati na podršku Ukrajini?

Kirbi: To nema nikakve veze sa domaćom politikom. Sve ima veze sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom Ukrajine.

Glas Amerike: Činjenica da se razgovori o Ukrajini održavaju u Saudijskoj Arabiji, a očekuje se više zemalja sa globalnog juga...šta to govori Putinu, pošto je Moskva rekla da sve prati?

Kirbi: Svakako se nadamo da prate, da sve više zemalja širom sveta shvata da je ono što Putin radi ilegalno, ničim izazvano, i u potpunoj je suprotnosti sa poveljom UN. Istom poveljom koju većina tih zemalja poštuje i nastaviće da je poštuje, taj princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Takođe se nadam da dok prate, da će Rusi shvatiti da sve više zemalja počinje da uočava, naročito kada je riječ o sporazumu o žitaricama, da ih Putinove loše odluke da se povuče iz dogovora čine gladnijima, da pogoršavaju glad u mnogim zemljama i doprinose neizvesnosti u pogledu snabdevanja hranom na mnogim mestima globalnog juga. Pre nedelju dana, Putin je održao Afrički samit u Moskvi sa nekoliko učesnika, jer su mnogi afrički lideri shvatili da su problemi sa kojima su suočeni u svojim zemljama direktno povezani sa onim što Putin radi u Ukrajini.