Stoltenberg: Bez zvanične odluke o vojsci Kosova, poštujemo vojnu neutralnost Srbije

Drugog dana skupa ministara odbrane NATO u Briselu bilo je, pored ostalog, riječi o saradnji vojnog saveza i EU, kao i koordinaciji aktivnosti sa partnerskim zemljama. Kada je riječ o stavu Alijanse o stvaranju kosovske voske, on će biti poznat ovog proljeća, saopšio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na kraju skupa.



Za vojne saveznike je važno da se aktuelne misije uspješno nastavljaju i da je ključna NATO saveznica Amerika zadovoljna povećanim izdvajanjem ostalih u Savezu za zajedničku odbranu i da čvrsto stoji posvećena svojoj ulozi i značaju, posebno, članu 5 NATO sporazuma po kojem je napad na jednu članicu Saveza, napad na sve nijh.

NATO ostaje posvećen istabilnosti Zapadnog Balkana, naglasio je generalni sekretar podsjećajući da se ove godine navršava 20 godina KFOR misije. Iako je najavljena, odluka vojnog saveza o formiranju kosovske vojske nije

donijeta na okončanom skupu ministara.



"Nakon odluke o transformaciji Kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku, sada analiziramo nivo saradnje NATO sa Kosovskim bezbjednosnim

snagama. Ta diskusija je u toku i očekujemo da ćemo odluku o tome

kako dalje donijeti kasnije ovog proljeća", rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



Stoltenberg je ovom prilikom potvrdio kako je sagovornicima u Prištini više puta lično ali i javno izjavio:



"Ja i NATO saveznici vjerujemo da je tranzicija bezbjednosnih snaga u vojsku loša odluka. Takodje smo uvjereni da uvodjenje visokih carina

na robu iz Srbije i BiH ne pomaže nikome i da dijalog Prištine i Beograda čini još težim, te cijeli proces vodi u pogrešnom smjeru. To sam više puta ponovio, kao i brojne NATO članice i vidimo da je i Amerika vrlo jasna po tom pitanju. Zbog svega toga smo odlučili da analiziramo nivo našeg angažovanja na Kosovu. Opet naglašavam- ovdje nije riječ o KFOR-u, ta misija će se nastaviti, bazirana je mandatu Savjeta bezbjednosti. Vjerujemo da se otvorena pitanja mogu riješiti samo političkim putem te zato podržavamo dijalog dvije strane."



Osvrnuo se prvi čovjek Alijanse i na moguće članstvo Srbije u vojnom savezu.



" Ključna stvar je - Srbija treba da odluči o tome. Širenje NATO jeste bilo veliki uspjeh, proširio se prostor demokratije, prosperiteta, slobode širom Evrope, baziran na principu da svaka suverena nacija ima pravo da odluči svoj put. Medjutim, Srbija je vrlo jasno rekla da ne želi NATO članstvo, da želi da bude neutralna i mi to poštujemo. Imamo dobre partnere, kao što smo se

danas satali sa Finskom i Švedskom, koje takodje ne žele članstvo, ali dobro saradjujemo i to je slučaj i Srbije. Nedavno sam posjetio Beograd, poštujem saradnju sa Srbijom, kao i odluku o neutralnosti"