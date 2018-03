Djurić u Briselu: Predstavnici Prištine došli nespremni

Nakon još jednog kruga tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, Evropska komisija izdala saoštenje o sadržaju razgovora, ali i priznala: nije postignut nikakav napredak po ključnim pitanjima, formiranju Zajednice srpskih opština, energije, slobodi kretanja. Novinarima se obratio šef delegacije iz Beograda, Marko Djurić, zapažajući da su iz Prištine došli "neki čudni ljudi", koji su u pregovorima tražili sve a nisu nudili ništa...

Đurić je izjavio da delegacija Srbije odlučno zahteva od Prištine i Evropske unije osnivanje ZSO, ali da su predstavnici Prištine nespremni da o tome razgovaraju.

Oni su ovde došli nespremni da sprovode ZSO, a očekujući da im mi damo sve. To tako ne funkcioniše, rekao je Đurić novinarima u Briselu. Kako je istakao, onog momenta kad je sporazum potpisan, to je postalo obaveza ne samo Beogerada i Prištine, prevashodno Prištine, već i EU. Prema njegovoj oceni, samo usvajanjem Statuta ZSO, Priština bi pokazala da je spremna da dalje razgovara i pregovara. On je naglasio da nije bilo razgovora o slobodi kretanja.

"O kakvoj slobodi kretanja da razgovaramo dok se Srbi hapse na Kosovu i Metohiji, naveo je. Đurić ističe da je Beograd insistirao na izradi statuta ZSO.

"Borili smo se za Statut ZSO, ne za bilo kakav smokvin list, niti pokriće za izgovor", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Vučić je prethodnih dana na više adresa u SAD razgovarao o potrebi donošenja Statuta ZSO. Beograd je ujedno i predložio privremeno rešenje za problem energetike, ali druga strana ni o tome nije htela da razgovara, kaže Đurić.

Đurić je optužio deo opozicije da napadima na državno rukovodstvo podriva pregovaračku poziciju Beograda. "Traje očigledno sinhronizovani pokušaj diskreditacije rukovodstva Srbije, pre svega njenog predsednika, zasnovana na lažima, a dolazi od onih koji su najodgovorniji, poput Jeremića, Đilasa, Borisa Tadića, pa i Jankovića, koji kao Zaštitnik građana, nikad nije štitio intetrese Srba na Kosovu, u pokušaju da se pozicija Srbije umanji i kompromituje", izjavio je Đurić.

To ne može da prođe, zaključio je, pošto su Tadić i Jeremić najodgovorniji za skandaloznu politiku traženja presude od Međunarodnog suda pravde koji je legalizovao proglašenje nezavisnosti Kosova. Pa, nam danas na svim razgovorima, upravo to, svi nabijaju na nos, izjavio je Đurić.

Sadašnje rukovodstvo, pre svih Vučić, nastoji da odgovorno i racionalno, iz ponora izvuku ono što je njihova vlast učinila, objasnio je Đurić, pošto je u njihovo vreme Kosovo progalasilo nezavisnost. Povodom navoda da se ukida pozivni broj 381 na Kosovu, on je rekao da to pojedini prištinski mediji lažu i pokušavaju da zloupotrebe godišnjicu bombardovanja. Naravno da su slagali za pozivni broj i namerno izabrali da uvežu tu laž sa godišnjicom agresije da bi iznervirali Srbe i da bi nas izveli iz takta, ocenio je.

On je rekao da se 24. marta Srbija seća agresije na zemlju, što nikad neće zaboraviti, a da 381 nastavlja da važi i za Srbe na KiM i nikakvih promena neće biti.

Đurić je najavio da će se Vučić sutra pridružiti delegaciji u Briselu.