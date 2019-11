Dezinformacije su rusko glavno oružje da se destabilizuje Zapad

Gordon Dugild iz Biroa za evropska i evroazijska pitanja Stejt Departmenta kaže da su dezinformacije ruska taktika da se destabilizuje Zapad, jer nemaju ekonomsku i vojnu moć da to učine. On je to izjavio govoreći na panelu "Rusija je prisutna" koji u okviru Beogradske NATO nedelje organizuje Centar za evroatlantske studije (CEAS).

"Dezinformacije moramo da sagledavamo kao rusko glavno oružje u rušenju Zapada. Moramo da ih tretitamo kao nešto sto se javlja kao neka vrsta sporedne predstave koja je deo šireg plana", rekao je Dugild.

Prema njegovim rečima, dezinformacije koje koriste, ne samo Rusija, već i Iran i Kina, kao i mnoge druge zemlje u istoriji, predstavljaju pretnju po društva zato što se smanjuje poverenje u vlade i stvara se destabilizacija u pojedinim zemljama.

"Rusija to koristi kao asimetrično oružje za saveznike NATO-a i članova Evropske unije. Upotrebila je silu protiv Gruzije i Ukrajine, sajber napade protiv Estonije, ali su im dezinformacije glavno oružje. Moramo o tome da razmišljamo kao demokratska društva", dodao je on.

Među dezinformacijama je naveo teorije zavere, lažne optužbe, izbegavanje činjenica i na taj način, kako kaže, oni prave narativ zbog kojeg Zapad stalno mora da bude na oprezu.

"Kada se suočavamo sa kampanjom dezinformacija prvo moramo da se zapitamo o kredibilitetu onog ko šalje poruku, koji su njihovi motivi, pa dokazati da je ta laž - laž", rekao je Dugild.

Dugild je ocenio da ne treba odgovarati na, kako kaže, sve sulude teorije, jer se tako ulazi u "vrzino kolo".

"Nemojte da zagrizete mamac. Ako su stvari previse lude, nemojte da probate da razuveravate ljude. Što se više ponavlja ta suluda priča, ona postaje očigledna. Moramo nekako da se suzdržimo želje da sve opovrgnemo i da se držimo činjenica", rekao je Dugild.

On je dodao da demokratska društva moraju da zaštite slobodu govora i da se bave izvorima dezinfomacija.

"To je naš pristup u Stejt Departmentu kada gledamo rusku aktivnost u dezinformacijama u Evropi. Treba da osiguramo da su naše činjenice dokazive i da su kredibilne", rekao je Dugild.

Viši saradnik Američkog saveta za spoljnu politiku Vejn Meri smatra da se Rusija sama urušava unutar sebe, jer vodi politiku koja je izoluje, što utiče na njenu lošu demografsku sliku i ekonomiju.

"Nažalost, i zapadne i moskovske politike su sprečile orijentaciju ka budućnosti Rusije koja bi trebalo da bude evrospka", ocenio je Meri.

On je dodao da su evropske sankcije prema Rusiji transakcione i privremene, a da su američke propisane zakonom i mogu da traju zauvek, ukazujući da SAD danas na Rusiju gleda kao na protivnika.

Predsednik SAD Donald Tramp imao je "niksonovsku" politiku prema Rusiji, ali, kako kaže, ne može da je sprovede zbog sopstvene domaće politike.

"Odnos između SAD i Rusije je, prema mom iskustvu, na najgorem nivou od doba Niksona", rekao je Meri.

On je dodao i da se u pojedinim zemljama Evrope na SAD sve više gleda kao na rivala, te da su neke evropske vlade pokazale da Volstrit vide kao veću pretnju od Moskve.

.