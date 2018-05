Desetine ubijenih u napadima Boko Harama u Kameronu

U seriji napada grupe Boko Haram na severu Kamerona stradale su desetine ljudi, nekoliko vojnika je povređeno, a sela su spaljena.

43-godišnji stanovnik sela Mabanda na granici sa Nigerijom kaže da su se pripadnici Boko Harama infiltrirali među vernike u džamijama i prodavce na pijaci. U jednoj od džamija su napadači tražili od imama i vernika da ih odvedu do najbližeg punkta vojske Kamerona, a one koji su odbili to da učine odmah su ubili.

Žan Pjer Ndanga, zvaničnik vojske Kamerona, kaže da je veoma teško boriti se protiv ekstremista Boko Harama jer koriste stanovnike sela kao živi štit.



Sever Kamerona je tokom proteklih devet godina često bio meta napada bombaša samoubica iz Boko Harama. Ukupno je oko jezera Čad, na teritoriji Nigerije, Kamerona, Čada i Nigera ubijeno 25 hiljada ljudi.

Agencija za izbeglice UN procenjuje da je otprilike 26 miliona ljudi u području jezera Čad ugroženo nasiljem Boko Harama, a da je 2,6 miliona ljudi zbog toga raseljeno.