Crvenom farbom na Belu kuću: Demonstranti u Vašingtonu tražili prekid vatre u Gazi, Bajden na meti kritika

Širom sveta u subotu su održane pro-palestinske demonstracije na kojima su okupljeni tražili prekid vatre u Gazi koju je Izrael napao pošto su pripadnici ekstremističkog pokreta Hamas upali u južni deo te zemlje 7. oktobra.

Vašington

Hiljade demonstranata marširalo je ulicama Vašingtona mašući palestinskim zastavama, a neki su skandirali: „Bajdene, Bajdene ne možeš da se sakriješ, pristao si na genocid“, pre nego što su se okupili na Fridom Plazi, nedaleko od Bele kuće.

Govornici su osudili podršku predsednika Džoa Bajdena Izraelu, izjavivši da "ima krv na rukama". Neki su obećali da neće podržati Bajdenovu kandidaturu za drugi mandat u Beloj kući sledeće godine, kao ni kampanje drugih demokrata koji traže funkcije, nazivajući ih „dvoličnim“ liberalima koji „ne predstavljaju nikakvo utočište od desničara“.

Drugi su se obrušili na aktiviste za ljudska prava jer nisu osudili ubijanje žena i dece u izraelskim bombama.

Bilo je i onih koji su nosili plakate sa porukom "Od reke pa da mora, Palestina će biti slobodna" ("From the river to the sea, Palestine will be free), što Jevreji smatraju pozivom na nasilje protiv njih i uništavanje države Izrael.

Grupa demonstranata se popela na ogradu ispred bele kuće mašući palestinskim zastavama i držeći transparente. Neki od okupljenih su umočili ruke u kofu crvene boje i potom ostavili otiske na beli deo ograde oko zdanja američkog predsednika.

Sedmog oktobra u napadu Hamasa, organizacije koju su SAD 1997. proglasile za terorističku, ubijeno je 1.400 ljudi, većinom civila, a oteto je više od 240. Kao odgovor na to, izraelska vojska je napala Pojas Gaze, a do sada je prema tvrdnjama ministarstva zdravlja te enklave, koje kontroliše Hamas, ubijeno oko 9.500 ljudi, takođe većinom civila.

London

U Londonu, na televizijskim snimcima su viđene velike mase ljudi koje su sedele na protestu i blokirale delove centra grada, pre nego što su marširali do trga Trafalgar skver.

Demonstranti su držali plakate sa natpisima "Sloboda Palestini" i uzvikivali "prekid vatre sada" i "u našim hiljadama, u našim milionima, svi smo mi Palestinci".

Policija je saopštila da je uhapsila 11 ljudi. Jedna osoba je uhapšena zbog isticanja plakata koji bi mogao da podstakne mržnju, suprotno zakonu o terorizmu.

Pariz

U centru Pariza, hiljade ljudi marširalo je i zahtevalo prekid vatre sa plakatima sa natpisima „Zaustavite ciklus nasilja“ i „Ne činiti ništa, ne reći ništa znači biti saučesnik“.

Bio je to jedan od prvih velikih skupova podrške Palestincima koji su legalno dozvoljeni u Parizu od napada Hamasa 7. oktobra. Francuske vlasti su zabranile neka prethodna propalestinska okupljanja zbog zabrinutosti od javnih nereda.

Francuska će u četvrtak biti domaćin međunarodne humanitarne konferencije o Gazi jer želi da koordinira pomoć za enklavu. „Došli smo danas ovde da pokažemo solidarnost naroda Francuske sa palestinskim narodom i našu podršku miru, za mirovno rešenje sa dve države, izraelskom i palestinskom državom“, rekao je Antoan Gereiro, 30-godišnji državni službenik.

Vahid Barek, 66-godišnji penzioner, žalio je zbog smrti izraelskih i palestinskih civila. "Žalim zbog smrti civila na obe strane. Civili nemaju nikakve veze sa ovim akcijama. To je zaista sramotno", rekao je on.

Berlin i Turska

U Berlinu su demonstranti mahali palestinskim zastavama, tražeći prekid vatre. Jedna žena je marširala sa podignutom rukom u vazduhu, obojenih lažnom krvlju.

Stotine demonstranata okupilo se u Istanbulu i Ankari, dan pre posete državnog sekretara SAD Entonija Blinkena Turskoj zbog razgovora o Gazi. Turska, koja je oštro kritikovala Izrael i zapadne zemlje zbog intenziviranja humanitarne krize u Gazi, podržava rešenje o dve države i ugošćuje pripadnike Hamasa.

Ankara ne smatra Hamas terorističkom organizacijom, za razliku od Sjedinjenih Država, Evropske unije i nekih zalivskih država. U jednom od istanbulskih parkova, demonstranti su držali transparente na kojima je pisalo: "Blinkene, saučesniče u masakru, odlazi iz Turske", sa slikom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Blinkena zajedno sa crvenim znakom "iks".

„Deca umiru, bebe umiru tamo, bombardovane su“, rekla je 45-godišnja učiteljica Gulsum Alpaj. Na snimcima iz Ankare se vidi kako demonstranti okupljeni u blizini američke ambasade uzvikuju slogane i drže plakate na kojima piše: „Izrael bombarduje bolnice, Bajden to plaća“.