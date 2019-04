Demokrate podeljene oko opoziva Trampa

Posle objavljivanja izvještaja specijalnog tužioca Roberta Malera o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore, pojedine opozicione demokrate, među kojima je i nekoliko predsjedničkih kandidata, zatražile su da se pokrene proces opoziva predsjednika Donalda Trampa. Međutim, Demokratska stranka nema jedinstven stav o tom pitanju, s obzirom na to da je riječ o dugom procesu koji bi mogao dodatno da produbi podjele u zemlji.

Senatorka i kandidatkinja za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke Elizabet Voren predvodi inicijativu za smjenu predsjednika Donalda Trampa.

“Ne možemo da živimo u Americi koja smatra da je u redu to što predsjednik Sjedinjenih Država pokušava da blokira istragu o napadu strane zemlje na Ameriku, ili istragu o predsjednikovom neprimjerenom ponašanju”.

Još jedan predsjednički kandidat, gradonačelnik grada Saut Bend u Indijani, Pit Butidžidž, oprezniji je u pogledu Trampovog opoziva.

“Kongres bi trebalo da donese tu odluku i on je to možda to zaslužio. Međutim, s obzirom na to da nisam u Kongresu, ali učestvujem u kampanji za izbore 2020. godine, usredsređen sam to da ga porazim na biralištima”.

Prva među demokratama protiv opoziva

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi za sada se protivi pokretanju procedure opoziva, i podržava kongresne istrage o predsjedniku i njegovoj administraciji.

“Pelosi smatra da je za pokretanje procesa opoziva neophodno ne samo da imate čvrste dokaze da je počinjeno krivično djelo koje bi opravdalo smjenu, već i da za to dobijete podršku ne samo demokrata, već i republikanaca”, smatra Džuli Pejs iz Asošiejted presa.

Međutim, demokrate su i dalje podijeljene u pogledu tog pitanja, kaže kongresmen iz Kalifornije Adam Šif.

​“Da li je za zemlju najbolje da se pokrene proces opoziva zato što bi se u suprotnom poslala poruka da je opravdano da se predsednik tako ponaša? Ili je u najboljem interesu zemlje da se to ne radi jer znamo da ne bi prošlo u Senatu zato što lideri republikanaca neće ispuniti svoju dužnost?

Demokrate, koje se zalažu za Trampov opoziv, takođe priznaju da je riječ o dugom i politički riskantnom procesu, ističe analitičar Met Dalek.

“Proces opoziva bi bio u punom zamahu krajem 2019. ili početkom 2020. godine, a to bi dodatno komplikovalo stvari zato što postoji još jedan način da se predsjednik smeni, a to su izbori”.

Predsjednik Tramp je oštro kritikovao demokrate na Tviteru i poručio da nije ni malo zabrinut da će biti smijenjen. Sve to je dio predstojeće političke borbe, smatra ekspert Džon Fortije.

“Ništa nije završeno i nastavićemo da pričamo o tome. Međutim, glavna poruka je ona koju je predsjednik želio da čuje a to je da ni on ni njegova kampanja nisu sarađivali sa ruskom vladom”.

Čak i ako se demokrate odluče da ne pokreću proces opoziva, Malerov izvještaj će vjerovatno biti jedna od glavnih tema predizborne kampanje demokratskih predsjedničkih kandidata