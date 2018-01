Dačić pozvao Plenkovića da oda počast žrtvama Jasenovca

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otvorio je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku izložbu "Jasenovac-pravo na nezaborav" i pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da oda počast žrtvama logora Jasenovac i da jasno kaže ko su te žrtve.



"Isto tako kao što Plenković odlazi u Jerusalim da se pokloni senima u Jad Vašemu, očekujemo da to uradi u Hrvatskoj, u samom Jasenovcu i da jasno definiše i kaže ko su žrtve. Da li je 50.000, 100.000 ili 700.000, da je jedan čovek ubijen zbog toga što je Jevrejin ili zato što je Srbin to je bruka za čovečanstvo i zaslužuje osudu", rekao je Dačić, prema snimku postavljenom na sajt B92.



Ministar spoljnih poslova Srbije dodao je i da "kao što srpski narod ima dovoljno hrabrosti, smelosti i morala da sagleda i svoje greške u prošlosti, da kazni, uhapsi i osudi one koji su vršili zločine nad drugim narodima, svi drugi narodi imaju moralnu obavezu da ne realitivizuju i ne rehabilituju zločince".



Dačić je rekao da je srpski narod pretrpeo najveće žrtve tokom Drugog svetskog rata.



"Mi imamo obavezu da se toga sećamo. Zbog toga smo mi ovde... a zbog toga su formirane UN, da se fašizam više ne ponovi i mi čvrsto stojimo u tom uverenju", dodao je.



Izložba u UN otvorena je u četvrtak uveče, povodom Međunarodnog dana sećanja na Holokaust, 27. januara, koji su proglasile UN u znak sećanja na dan oslobođenja Aušvica.



Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske optužilo je Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sedištu UN u Njujorku "manipuliše i plasira lažne podatke" i da stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vreme Drugog svetskog rata koristi u "propagandne svrhe".