Dačić: Ova administracija SAD spremna da sasluša argumente Srbije

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić prisustvovao je tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, a potom se sastao sa pojedinim kongresmenima i pomoćnikom državnog sekretara SAD Vesom Mičelom. Dačića u Stejt departmentu u petak očekuje i susret sa državnim sekretarom SAD Reksom Tilersonom. Gostujući u Otvorenom studiju Dačić je govorio o odnosima sa novom američkom administracijom, Kosovu i ubistvu Olivera Ivanovića.

Srpski šef diplomatije je ocenio da su sastanci sa novom američkom administracijom korisni i da je druga strana spremna da sasluša argumente Srbije.

"Sastanak sa Vesom Mičelom je uvod za sastanak sa Tilersonom i mi pokušavamo sa novom američkom administracijom da nađemo zajedničke interese. Imajući to u vidu pokušavamo da priđemo nosiocima američke zvanične politike – Trampu, Pensu, Tilersonu, da bismo videli da li postoji razumevanje za srpske argumente. Mogu reći da su oba sastanka koje sam imao sa Mičelom bila veoma korisna... Mislim da dolazi do promene, barem u smislu da postoji spremnost da se saslušaju naši argumenti i predlozi kako se stvari mogu rešavati. Zajaednički interes je mir i stabilnost u regionu, a to se ne može postići bez dogovora sa srpskim narodom koji je najveći u regionu.", rekao je Dačić.

Datum naznačen u Strategiji za proširenje EU kao potencijalni za ulazak Srbije, 2025., podrazumeva ispunjavanje određenih uslova, kao i potpisivanje "pravno obavezujućeg sporazuma" Srbije i Kosova. Srpski šef diplomatije kaže da ta fraza ne znači ništa.

"Štefan File, koji je tada bio komesar za proširenje, trebalo je da napiše forumulaciju koja će biti prihvatljiva svima u EU, ne Srbiji nego EU. I on je napravio jednu stilsku figuru koja je bila prihvaljitva za sve jer nije značila ništa. A i sada znači otprilike to – isto ništa. To znači da oni misle da mi treba da rešimo odnose sa Kosovom, mi to i radimo. Mislim da ni sami nisu svesni šta to treba da se podrazumeva, ali bi voleli da se problem reši. To bismo i mi voleli. Ali to ne može da se reši na način da prihvatimo jednostrane poteze Prištine, ali smo spremni da se dogovaramo o tome šta su najbolji interesi i srpskog i albanskog naroda. Eto, tako mi shvatamo. Moram da kažem, a to sam rekao i administraciji SAD – ako mi treba da prihvatimo ono što su jednostrano uradili Albanci, mislim da nije realno", ocenjuje Dačić.

Tri nedelje od ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, nije poznato ima li pomaka u istrazi. Ministar spoljnih poslova je o tome govorio i na sednici Saveta bezbednosti UN i podseća: Srbija ne dobija informacije od Prištine i zato Evropska unija mora da se uključi.

"Mi do danas nikakve informacije nismo dobili od istražnih organa Kosova. Podsetio bih da su Briselskim sporazumom institucije integrisane u kosovske institucije, srpske institucije nemaju nikakve nadležnosti da sprovode istragu. Zato smo tražili da se naše institucije uključe ili barem da pomognemo i dobijemo informacije. Na to nismo dobili odgovor osim načelne spremnosti da sa nama podele informacije. Mislim da EU takođe treba da pokaže svu svoju odgovornost, jer ona nas je terala da to tako napravimo. Ako ste nas već terali da to tako napravimo, onda treba da izvršite pritisak na Prištinu da se kaže šta se dešava sa istragom. Ali to mnogo više govori o realnosti na terenu i potrebe da se dođe do trajnog rešenja za Kosovo i Metohiju", rekao je Ivica Dačić za Otvoreni studio.