Da li se Đukanović vraća na državni vrh CG?

Najznačajniji događaj u narednoj godini u Crnoj Gori će na političkom planu svakako biti predsjednički izbori. Budući da aktuelni predsjednik države Filip Vujanović više nema mogućnost da se kandiduje, već dugo se nagađa ko bi mogao biti njegov nasljednik.

Iako je u crnogorskoj javnosti već dugo polemiše o mogućem kandidatu vlasti za predstojeće predsjedničke izbore, prije svega zbog dileme želi li aktuelni šef vladajuće DPS Milo Đukanović da se vrati državnim funkcijama, stvari postaju sve izvjesnije. Naročito nakon današnje izjave predsjednika Vlade Milutina Simovića.

"Treba postaviti pitanje šta je ovdje interes Crne Gore. Milo Đukanović je interes i potreba naše državne politike, kao i svih građana. Znate da se DPS uvijek u kreiranju i sprovođenju te politike, uvijek vodila tim interesima", rekao je Simović.

Doda li se svemu ranija izjava predsjednika Filipa Vujanovića, jasno je da bi Milo Đukanović, baš kao u periodu od 1998 – 2003. godine, ponovo mogao biti predsjednik Crne Gore.

"Prvi čovjek vladajuće partije treba da bude predsjednik Crne Gore. Sa te pozicije, Crna Gora svoje vrijednosti i dalje treba da brani i mislim da u ličnosti predsjednika DPS-a imamo garant odbrane tih vrijednosti", tvrdi Vujanović.

Što se pristanka Mila Đukanovića tiče, on je u izjavama za javnost do sada govorio da ne isključuje kandidaturu za predsjednika države, te da u slučaju da se kandiduje “na to neće imati uticaj ničiji pritisak niti savjet, dolazio on sa Istoka ili Zapada”.

No, iz opozicije – iako tvrde da “nema tog kandidata vlasti kojeg kandidat opozicije ne može pobijediti”, ne stižu poruke ohrabrenja za njihovo članstvo i simpatizere.

Naime, svima je jasno da se bez zajedničkog kandidata, opozicija ne može upustiti u trku s kandidatom vlasti. Takođe, izvjesno je da Demokratski front nije po volji većini opozicionih stranaka, a bez dogovora sa DF-om, ne može biti ni jedinstvenog kandidata opozicije.

U opoziciji tvrde da je njihova prednost to što će kandidat DPS-a, “biti opterećen aferama i imidžom kandidata partije u čijem su vrhu organizovane kriminalne grupe”. Ipak, dodaju da povratak DF-a u parlament i “anahrona i nacionalistička” politika te stranke, isključuju tu političku grupaciju iz programske saradnje.