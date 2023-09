Milatović: Tri stuba crnogorske spoljne politike - EU, NATO i dobri odnosi na Balkanu

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku da će se spoljna politika te zemlje zasnivati "na tri stuba - nastavku puta ka Evropskoj uniji, jačanju kredibiliteta kao člana NATO alijanse i dobrosusedskim odnosima na Balkanu".

On istakao i da Crna Gora stoji čvrsto u osudi "ničim izazvane i nepravedne ruske agresije" i da pruža čvrstu podršku Ukrajini.

"Pored uništenja Ukrajine, ta agresija je dovela i do energetske, finansijske i prehrambene krize, koja je posebno pogodila najmanje razvijene", rekao je Milatović.

On je kazao i da je Crna Gora "otvorila vrata" ukrajinskim izbeglicama i da ih je primila najviše u Evropi po glavi stanovnika.

Govoreći o stanju u Crnoj Gori, Milatović je kazao da je preuzeo predsedničku funkciju "pre samo četiri meseca", nakon što su "građani na izborima izrazili snažnu volju za promenama i dali podršku bez presedana za novu eru demokratskog delovanja".

"To mi jasno pokazuje kakav politički pravac naši građani žele da vide. Radićemo na jačanju vladavine prava, razvoju prosperiteta, društvenoj koheziji i stvaranju jednakih šanse za sve. Veoma sam svestan koliko su ovi ciljevi vitalni u čuvanju naše mlade demokratije i slobode, pogotovo u vreme kada su širom sveta sve jači procesi de-demokratizacije".

On je rekao i da je Crna Gora podnela kandidaturu za mesto nestalnog člana Saveta bezbednosti za period 2026-27.

Milatović je istakao i važnost izgradnje demokratskih i nezavisnih institucija, kao i nulte tolerancije za korupciju i organizovani kriminal.

Crna Gora je posvećena očuvanju mira na Balkanu, a ubrzanje procesa EU integracija može biti najbolji mogući signal ostalim kandidatima da su šanse za članstvo "još žive".

"Pripadam generaciji koja je bila premlada da svedoči o patnjama izazvanih ratom koji je doveo do raspada Jugoslavije, ali to ne umanjuje obavezu da radimo na ublažavanju još vidljivih posledica i da sprečimo da se tako tragični događaji ponove. Zato Crna Gora mora da bude nepristrasna i da naziva stvari pravim imenom, onako kako to žrtve od nas to zahtevaju", naveo je.

Milatović je kazao i da je Crna Gora posvećena borbi protiv klimatskih promena i istakao da je potrebno da međunarodna zajednica učini konkretne poteze na tom polju.

"Usvajanjem deklaracije 1991, Crna Gora je postala prva ekološka država na svetu. Deklaracija je definisala stratešku posvećenost Crne Gore da implementira najviše standarde na polju održivog razvoja, ekologije i konzervacije prirode", dodao je on.