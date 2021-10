Crna Gora: Slabi interesovanje za vakcinaciju, osam od deset preminulih bilo nevakcinisano

Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori saopštile su u četvrtak da aktuelne epidemiološke mjere u Crnoj Gori ostaju na snazi i naredne dvije sedmice, i upozorili da slabi interesovanje građana za vakcinaciju, te da su svi mlađi od 40 godina koji su preminuli od posljedica Kovida 19 bili nevakcinisani.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić rekao je, na konferenciji za medije, da "u posljednje dvije nedjelje broj zaraženih je opao oko 25 odsto, a zabilježen je i pad hospitalizacija oko osam procenata".

Galić je, takođe, saopštio "da je osam od deset preminulih pacijenata bilo nevakciisano" i naglasio "da je 1.1 odsto inficiranih preminulo".

"Od 1. avgusta do 18. oktobra 2021.u Crnoj Gori je inficirano 36.515 ljudi. Oporavilo se 98,9 odsto. Nažalost, 1,1 odsto zaraženih je preminulo. Osam od deset preminulih pacijenata su bile nevakcinisane osobe. Svi preminuli mlađi od 40 godina su, takođe, bili nevakcinisani. Bez obzira na to što su neposredni uzročnici smrti bili najrazličitiji, zajednčki imenilac im je to što su svi bili nevakcinisani. Najviše preminulih je između 70 i 79 godine. Od 20. septembra do 3. oktobra preminulo je 85 kovid pacijenata, a od 4. oktobra do 18. oktobra 89 osoba", kazao je Galić.

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović kazala je da je "na bolničkom liječenju, zbog koronavirusa u Crnoj Gori, se nalazi 354 pacijenta" i dodala da je to "oko osam odsto manje u odnosu na prethodne dvije sedmice".

“Najveći broj pacijenata je smješten u Kliničkom centru Crne Gore. Kod nas se liječi 126 pacijenata. Osamdeset odsto su nevakcinisani građani. Podaci iz naše bolnice podržavaju sve svjetske naučne studije koje ukazuju da imunizacija, u najvećem procentu, štiti od razvoja najtežih kliničkih slika”, saopštila je Radulović.

Ona je ukazala je da su u toj zdravstvenoj ustanovi sve češći pacijenti nakon preležanog kovida, pa se ljekari, "osim protiv same infekcije, bore i protiv njenih posljedica koje su sve žešće, a to se posebno odnosi na srčane i moždane udare".

Kazala je i da je trenutno zauzeto 66 odsto bolničkih kapaciteta koji su predviđeni za kovid pacijente.

“Smrtnost u KCCG nije ništa veća kada uporedimo broj hospitalizacija u odnosu na broj prijema, ne odudara od onoga što odražava kvaliteta tretman u Zapadnoj Evropi. Toga moramo da budemo svjesni”, poručila je Radulović.

Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić, kazala je da "Ministarstvo zdravlja ne želi da vakcinacija protiv korona virusa bude posljedica pritiska već lična odluka koja proizilazi iz svijesti o očuvanju ličnog i javnog zdravlja".

Ona je saopštila da je od proljeća 2021. do danas, Ministarstvo zdravlja obezbijedilo 920 hiljada doza vakcina, "a uskoro stiže još najmanje 100 hiljada doza".

"U ovom trenutku Crna Gora raspolaže sa preko 375 hiljada doza vakcina. Od toga: Sinofarm – oko 250 hiljada, Fajzer – preko 80 hiljada, Sputnik V – 40 hiljada koje su u procesu ispitivanja, Astra Zeneka – oko pet hiljada. U Crnu Goru, kao donacija Turske, uskoro stiže i 100 hiljada Sinovak vakcina. Građani Crne Gore odavno mogu da biraju kojom vakcinom će da se vakcinišu”, kazala je Ćorić.

Od početka masovne vakcinacije 4. maja, u Crnoj Gori je obje doze vakcine primilo nešto više od 50 odsto građana.