"Crna Gora i Srbija najverovatnije sledeće članice EU"

Srbija i Crna Gora će, najverovatnije, biti sledeće članice Evropske unije i to moguće do 2025. godine, izjavio je za Rojters evropski komesar za proširenje Johanes Han.

Brisel je pokrenuo diplomatske napore da ubrza ulazak šest zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, nakon višegodišnjeg usporenog napretka.

“Zaista, 2018. će biti godina kada možemo da iskoristimo zamah iz prethodne dvije godine da poguramo evropsku perspektivu zemalja u regionu. Predsjednik Junker nagovijestio je 2025. godinu kao datum za prijem jedne ili druge zemlje. To je realno, ali i veoma ambiciozno i od zemalja kandidata zavisi kako će da postignu taj cilj”, ocijenio je evropski komesar za proširenje.

Članstvu su, kako je ocijenio Han, trenutno najbliže Crna Gora i Srbija.

„Cjelokupni proces je zasnovan na zaslugama i zavisi od postignutog napretka, i još je rano govoriti o tome koja zemlja će biti nova članica Evropske unije“.

Šanse za članstvo balkanskih zemalja bile su sve manje prethodnih godina zbog niza kriza – od rasta euroskepticizma do ekonomske krize, podsjeća agencija Rojters. Međutim, zbog sve većeg ruskog uticaja, migrantske krize, okretanja Turske ka autoritarnoj vladavini, te želje da se ojača evropska integracija posle Bregzita, region sada ima novu priliku.

“Ili ćemo izvoziti stabilnost u region kao Evropska unija ili ćemo uvoziti nestabilnost. Vidjeli smo koliko je region i dalje nestabilan”.

Han je najavio posjetu Srbiji nakon što Evropska komisija objavi novu strategiju proširenja 6. februara, posle čega će predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker posjetiti sve države regiona zapadnog Balkana sa namerom da im pruži podršku.

Agencija Rojters, koja je imala uvid u Strategiju EU, navodi da se ona oslanja na to da Srbija i Kosovo postignu normalizaciju odnosa do kraja 2019. godine. Han je s tim u vezi izrazio zabrinutost zbog ubistva Olivera Ivanovića, napominjući da to pokazuje koliko je region nestabilan.

"Nadam se da je to poziv za buđenje kod odgovornih političara. Rukovodstva bi trebalo da razumiju da su saradnja i pomirenje jedini put naprijed za prevazilaženje svih napetosti u regionu".

Han će o strategiji za Balkan narednog mjeseca razgovarati i sa zvaničnicima Stejt departmenta u Vašingtonu.